A una recita per l’Epifania 40 intossicati da monossido di carbonio, tra loro anche bambini A una recita per l’Epifania in parrocchia 40 persone sono state intossicate da monossido di carbonio. Alcuni sono finiti in ospedale, tra loro ci sono anche 5 bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

AGGIORNAMENTO: Una brutta Epifania da dimenticare per una quarantina di persone, tra cui 5 bambini, che hanno avuto un'intossicazione da monossido di carbonio. In 13 sono stati ricoverati in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni.

È successo oggi a Pergo, frazione del comune di Cortona, nell'Aretino. I fatti sono avvenuti nella chiesa del paese dove si stava svolgendo la recita dell'Epifania, per festeggiare la Befana. In programma c'erano anche la tombola e una recita. In tutto erano presenti 100 le persone presenti tra adulti e bambini. "Abbiamo visto alcuni bambini accusare un malore e poi una donna – ha raccontato il parroco Piero Sabatini all'AGI – a quel punto c'è stato il panico e abbiamo aperto subito le porte della chiesa".

L'allarme è scattato poco dopo le 16,15, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata: ora si stanno eseguendo accertamenti per individuare una fonte certa dalla quale il gas, inodore e insapore, sarebbe fuoriuscito.

I mezzi e il personale sanitario del 118 della Asl Toscana sud est, con il gruppo maxiemergenza di Arezzo, sono stati attivati rapidamente per prestare soccorso alle persone che presentavano sintomi da intossicazione da monossido di carbonio nella chiesa. All'arrivo dei mezzi di soccorso 27 persone sono state visitate dal 118: 11 di loro sono state trasportate verso gli ospedali di Arezzo, Grosseto, Cortona e Firenze Careggi. Dei 5 bambini, 2 sono stati trasferiti nella camera iperbarica di Grosseto con l'elisoccorso Pegaso così come un adulto; un altro adulto è stato ricoverato a Careggi con l'ambulanza in quanto presentava una sintomatologia più importante che ha richiesto accertamenti più accurati e il ricorso alla camera iperbarica. Gli altri 3 bimbi e 3 adulti sono stati portati all'ospedale di Arezzo e 3 adulti all'ospedale della Fratta di Cortona.

"Era accaduto a novembre del 2022 – ha ricordato il parroco all'AGI – da allora l'impianto di riscaldamento era stato revisionato e certificato. Era rientrato in funzione lo scorso 8 dicembre".