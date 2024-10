video suggerito

Nella notte incendio in un hotel termale di Albano Terme: 45 persone intossicate in ospedale Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l’intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta intossicate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte di oggi all'interno dell‘hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova. Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta intossicate.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, arrivati sia da Abano che da Padova, Piove di Sacco e Rovigo, oltre ai volontari di Borgoricco con circa 30 operatori e 9 automezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea. I pompieri hanno subito domato il rogo ed evacuato del tutto la struttura con ancora molti ospiti all’interno. Una famiglia di tre persone con un bambino piccolo, rimasti bloccati al sesto piano, sono stati tratti in salvo e portati a terra con l’autoscala.

Le persone intossicate dal fumo sono state curate dal personale del Suem 118 arrivato sul posto con più ambulanze: diversi ospiti del noto hotel termale si sono recati in autonomia al pronto soccorso del vicino ospedale. Tutti sono stati assistiti con generi di conforto e riposizionati su altre strutture alberghiere della zona, e i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei loro bagagli. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco: le operazioni di soccorso sono terminate alle 7.30 con il rientro di tutte le squadre nelle proprie sedi di servizio.

Leggi anche Medici aggrediti in ospedale a Foggia, 5 persone indagate per lesioni e minacce

Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, ha commentato: "Ringrazio per la tempestività di intervento vigili fuoco, polizia municipale e protezione civile. Con la collaborazione di alcuni albergatori è stato dato alloggio a chi ha dovuto abbandonare l'hotel".