A 99 anni Divo Stagi rinnova la patente e viene premiato: “Non ho mai fatto un incidente” Non ha intenzione di fermarsi Divo Stagi, che a 99 anni ha rinnovato la patente di guida guadagnando anche un premio dall’Aci di Lucca perché non ha mai fatto un incidente: “E ora un viaggio in auto con mia moglie per Firenze”.

A cura di Chiara Ammendola

Divo Stagi (a destra) con il direttore dell’Aci di Lucca

Di tirare i remi in barca Divo Stagi non ha proprio voglia, per questo, nonostante i 99 anni, non ci ha pensato due volte a chiedere il rinnovo della patente. La notizia ha fatto il giro di Lucca, cittadina dove vive da sempre con la moglie Anna, sposata 67 anni fa. Insieme a lei, il giorno prima del suo compleanno, ha ricevuto dall'Aci di Lucca un premio perché in oltre settant’anni di guida al volante non ha avuto mai un incidente.

Proprio così, il ragionier Divo Stagi, ha guidato sempre con attenzione e per questo il direttore dell'Aci, Luca Sangiorgio, lo ha voluto premiare. A immortalare il tutto uno scatto che vede l'anziano ricevere l'attestato di "Veterano del volante". “Farò un giretto in auto con mia moglie a Firenze – il commento di Divo – un centinaio di chilometri tra andata e ritorno”. Ora è in pensione, ma in passato è stato direttore e ispettore di banca, mentre Anna ha lavorato una vita intera come maestra elementare. Insieme continueranno a percorrere le strade di Lucca, e non solo.

In realtà Divo un incidente lo ha fatto in passato, non in auto, ma in Vespa: accanto a lui c'era sempre Anna. “Ero in montagna con mia moglie e finimmo in una siepe – racconta il quasi centenario lucchese – ci ritrovammo abbracciati senza neppure un graffio e fu molto romantico coccolare la mia bellissima moglie”. Nella sua lunga vita ha affrontato però battaglie assai più amare, mentre altre le ha rifiutate, come quando a 20 anni scelse di non combattere per la Repubblica di Salò, accanto ai tedeschi e contro gli italiani.

“Parlo ogni mattina con il Signore – chiosa Divo – me lo tengo buono, ho ancora voglia di campare, di camminare e di guidare. Lui mi dà fiducia, mi dice di continuare a fare la brava persona e aiutare gli altri. Ma se sbaglio mi rimprovera come un padre. Mi dice di smetterla di fare il bischero”.