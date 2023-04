A 6 anni fuggono da scuola e prendono l’autobus fino a Firenze: “Volevamo andare a Roma” Sono scappati da scuola e in autobus hanno raggiunto Firenze, con l’intenzione di prendere un treno e andare a Roma. Per fortuna i due fuggitivi, due bambini di appena 6 anni, sono stati intercettati dalla polizia che ora sta indagando su come sia stata possibile la loro fuga.

Sembra fossero diretti a Roma i due bambini di sei anni che lunedì mattina sono fuggiti da scuola durante l'orario di lezione. È accaduto a Firenze e i due sono stati rintracciati per fortuna qualche ora dopo in centro mentre si dirigevano in stazione: a lanciare l'allarme alcuni passanti, ai quali i due avevano chiesto informazioni, e che, insospettiti, hanno deciso di segnalare la cosa alle forze dell'ordine.

La vicenda è trapelata solo ora, le indagini sono ancora in corso e dovranno chiarire come i due siano riusciti a fuggire da scuola ma soprattutto come abbiano fatto a percorrere almeno due chilometri senza essere notati, e dunque fermati. I due frequentano la prima elementare alla scuola Marconi di Grassina, alle porte di Firenze.

Lunedì mattina poco dopo l'ingresso si sono intrufolati in palestra per poi allontanarsi dall'istituto senza che nessuno li fermasse. Sembra che abbiano utilizzato un buco nella recinzione che si trova nel giardino scolastico che ha permesso loro di fuggire. E così hanno preso un autobus grazie al quale sono arrivati in centro a Firenze.

Una volta giunti a piazza San Marco, i due coraggiosi fuggitivi avrebbero anche chiesto indicazioni su come raggiungere la stazione di Santa Maria Novella, con l'intenzione appunto di prendere un treno per andare a Roma. A quel punto i passanti hanno segnalato la presenza dei due minori non accompagnati alla polizia locale.

Gli agenti li hanno così presi in custodia e hanno avvisato le famiglie. Entrambi stanno bene, ma adesso le autorità cercano di capire cosa sia successo e come i due piccoli abbiano fatto così tanta strada. I genitori dei due bambini al momento non sarebbero intenzionati a sporgere denuncia per quanto accaduto.