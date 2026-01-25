A 19 anni muore investito mentre tornava in bici dalla discoteca: le telecamere riprendono tutto l’incidente

Immagine a scopo illustrativo

Il 19enne torinese Davide Borgione è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre pedalava in bici. Il giovane stava tornando dalla discoteca in sella a una bici con pedalata assistita noleggiata per rientrare a casa dopo la serata fuori.

Il giovane è stato trovato all'alba da un passante mentre era già in fin di vita nel quartiere San Salvario. Il 19enne studente di Economia era a terra con la bici vicina e senza casco. Inutile la corsa del personale del 118 verso l'ospedale Cto: il giovane è stato dichiarato morto per trauma cranico. Come riporta La Stampa, la prima ipotesi era quella della caduta accidentale, successivamente smentita dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza.

I video mostrano la dinamica dell'incidente avvenuto tra corso Marconi e via Nizza poco prima delle sei di mattina: un'auto, la cui targa è ben visibile, urta la bici e poi va via. Il proprietario del veicolo è stato quindi rintracciato e interrogato dalle Forze dell'ordine. Ora toccherà a chi indaga il compito di accertare se il conducente non si sia accorto dell'incidente, oppure se sia fuggito in maniera intenzionale.