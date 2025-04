video suggerito

"9 coltellate, poi 3 colpi pistola": l'autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perché difendeva la madre Il 17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tre colpi di pistola. Lo svela l'autopsia sul corpo del giovane.

A cura di Giorgia Venturini

Sarebbe stata una vera e proprio esecuzione. Lo confermerebbero anche i medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre Vladislav, 49 anni originario della Polonia, in una piccola frazione del comune di Lamon, Belluno. L'uomo si è tolto la vita sparandosi alla testa con un’arma da fuoco. Stando a una prima ricostruzione delle indagini, il 49enne potrebbe aver ucciso il figlio perché aveva iniziato a difendere la madre vittima da tempo della violenza del marito.

Ora l'autopsia ha confermato l'atrocità di quel giorno: il 17enne è morto per le otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento ed è stato finito con tre colpi di pistola per finirlo. All'esame hanno partecipato anche gli investigatori della Scientifica dei carabinieri. L'ipotesi di questa atrocità è che il padre abbia accoltellato il figlio già con l'obiettivo di ucciderlo. Quando però si è accorto che era sopravvissuto ai primi colpi, avrebbe preso la pistola per freddarlo con tre colpi alla testa. Si tratterebbe di un'arma che si usa normalmente per la macellazione. Poi il 49enne avrebbe rivolto la pistola verso di sé e premuto il grilletto uccidendosi.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito i colpi di pistola. Le forze dell’ordine sono accorse sul posto insieme ai sanitari del 118, ma per i due non c’era ormai più nulla da fare. La salma del ragazzo è stata ritrovata nella zona giorno, mentre quella del padre in una stanza adiacente.

Secondo alcune fonti, non si esclude che l’episodio tragico sia stato al culmine di tensioni familiari protratte nel tempo e che ci possano essere state avvisaglie di comportamenti aggressivi anche in passato. Sono in corso ancora tutti gli accertamenti del caso.