Nonostante fosse quasi cieco e profondamente sordo, portava ogni giorno il suo amato cane Sandy a fare una passeggiata nel quartiere e così aveva fatto anche nei giorni scorsi quando improvvisamente si è ritrovato circondato da un branco di sei cani inferociti che infine lo hanno aggredito, sbranando a morte il suo fedele amico a quattro zampe. È la storia del 96enne neozelandese Jim Morgan che tra lo straziante dolore ha dovuto dare il via libera alla soppressione del cane Sandy, ferito gravemente dall'attacco del branco. Sandy lo ha difeso fino all'ultimo impedendo che gli altri cani si avventassero su di lui ma è stato sbranato dagli animali che non gli hanno dato scampo.

"Non erano cani randagi, erano cani addestrati ad uccidere. Avrebbero potuto afferrare chiunque anche un bambino" ha spiegato una testimone amica del 92enne, raccontando: "L'uomo che sembrava possedere i cani era in sella a un quad blu, e invece di scendere in aiuto del signor Morgan, ha accelerato per chiamare i cani e poi si è dileguato. Li stava facendo esercitare in strada". "Sandy era la compagnia più intima di Jim dopo la morte di sua moglie" ha ricordato ancora la dona concludendo: "Era distrutto dal dolore, l'ho solo abbracciato e gli ho detto che doveva lasciare andare Sandy perché a volte dobbiamo fare la cosa più gentile, anche quando è difficile".