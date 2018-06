Sapeva di essere positivo al virus dell'Hiv da ben undici anni ma nonostante questo un uomo di Ancona ha continuato a pretendere dai suoi partner rapporti sessuali non protetti. Per questo motivo, nel momento in cui è stato scoperto, l’”untore” è stato arrestato nel capoluogo marchigiano. La delicata indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ancona in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile e adesso l’uomo si trova nel carcere di Ancona. Ulteriori dettagli sul caso saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 in questura.

Il precedente caso di Valentino Talluto – La notizia che arriva dalle Marche ricorda il caso romano di Valentino Talluto, l’uomo condannato a 24 anni di carcere per aver infettato con il virus dell'Hiv almeno trenta partner, soprattutto giovani donne, e di averne esposte al rischio ventisette pretendendo rapporti sessuali non protetti nonostante fosse consapevole da anni di essere malato. Per i giudici Talluto avrebbe pianificato ogni cosa, consapevole di creare “danni immensi” a ragazze “a lui sentimentalmente molto legate”.