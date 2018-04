Nuovo richiamo di prodotti alimentari comunicato nelle ultime ore dal Ministero della Salute nella nota ufficiale pubblicata sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”. Ancora una volta il richiamo è legato ad un problema di etichetta, che non riporta un ingrediente che potenzialmente è un allergene. Il prodotto in questione sono le patatine Snack Fun Multipack Chips nella confezione da 180 grammi con 6 buste assortite (30 grammi ciascuna) prodotte dalla Pata Spa di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

L’allergene non dichiarato è il latte e il richiamo riguarda tutti i lotti. “Il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici e può essere restituito”, si legge sul sito del ministero. Maggiori informazioni si possono avere chiamando il servizio clienti Aldi al seguente numero verde 800.370.370, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 14. In particolare, dichiara la catena di discount, è stata riscontrata la presenza di tracce di latte negli snack “Sfogliatine Chips” contenuti nel multipack durante controlli interni eseguiti dal fornitore Pata. Aldi, che ha già ritirato il prodotto dagli scaffali, raccomanda ai soggetti allergici al latte di non consumare le chips segnalate.

I precedenti richiami per allergeni non dichiarati

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L'ultimo in ordine di tempo, è stato il gelato al tiramisù della Decò per la possibile presenza di glutine. In precedenza era toccato ad un lotto di minestrone fresco della Coop, proprio per il rischio di glutine e ad una farina prodotta dal Pastificio Garofalo. Qualche giorno prima Tuc ha richiamato tutti i lotti di patatine Crisp al gusto Paprika attualmente sul mercato con scadenza minima 10/2018.