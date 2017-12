I redditi al Nord sono più alti che al Sud, anche a parità di professione. Un’indagine condotta da JobPricing rivela che Milano è la provincia italiana con la più alta busta paga: la retribuzione media di un lavoratore dipendente è di 34.330 euro lordi l’anno nel capoluogo lombardo. Al secondo posto c’è ancora una provincia lombarda, quella di Monza Brianza, di poco sopra i 32mila euro. Terzo posto per Genova. Agli ultimi posti invece tre province del Sud: Agrigento, Crotone e Messina.

Consistente il divario tra Nord e Sud: tra la prima e l’ultima in classifica la differenza è di oltre 10mila euro. A Messina, infatti, il reddito di un lavoratore dipendente è di 23.729 euro. La provincia che ha fatto registrare un miglior risultato nel 2017, salendo di 16 posizioni rispetto all’anno precedente, è Teramo: passata dal 96esimo all’80esimo posto. Crollo, invece, per Aosta, che scende di 23 posizioni arrivando così al 37esimo posto in classifica.

Oltre a Teramo, fa segnare un netto balzo in avanti anche Caserta che ha guadagnato 14 posti. Bene anche Lodi, Siracusa e Chieti che migliorano di 12 posizioni. Male, invece, oltre ad Aosta, anche Viterbo e Fermo che perdono rispettivamente 17 e 13 posti nella graduatoria. In fondo, Lecce lascia l’ultimo posto che occupava lo scorso anno e scavalca, oltre alle ultime tre, anche Matera, Ragusa, Trapani e Agrigento.

Le prime posizioni sono occupate tutte da città del Nord. A spezzare questo predominio arrivano Firenze e Roma, al 14esimo e 15esimo posto. Poi Lucca (25esima) e Pesaro-Urbino (38esima). Il reddito medio italiano è di 29.230 euro: al Nord 30.567, al Centro 28.598, al Sud e nelle Isole siamo invece solamente a 26.043.