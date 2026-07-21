Conti corrente, quanto si perde a tenere i soldi fermi in banca e dove spostarli: l’analisi Banca d’Italia

L’inflazione ha ridotto dell’11,6% il potere d’acquisto dei 1.163 miliardi di euro fermi sui conti correnti italiani tra il 2022 e il 2026. L’analisi della Banca d’Italia mostra una netta spaccatura tra Nord e Sud e un progressivo spostamento della liquidità verso strumenti finanziari più redditizi.

Lasciare i propri risparmi fermi sul conto corrente non è più una scelta a "rischio zero", ma un'abitudine che sta costando cara alle famiglie italiane. Secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia (aggiornati ad aprile 2026 e rielaborati da Il Sole 24 Ore), nei depositi bancari del Paese si trova un tesoretto imponente: 1.163 miliardi di euro. A un primo sguardo, questa massa di liquidità sembra del tutto stabile, con un calo quasi impercettibile dello 0,4% negli ultimi quattro anni. Si tratta però di un'illusione. Se si considera l'impatto effettivo del carovita certificato dall'Istat, la realtà è infatti ben diversa: la liquidità lasciata sui conti non remunerati ha subito un'erosione reale dell'11,6%.

Per capire cosa significa nel concreto, basta un esempio pratico: mille euro depositati in banca ad aprile 2022 oggi garantiscono un potere d'acquisto pari ad appena 884 euro. Una svalutazione silenziosa che sta riducendo la capacità di risparmio degli italiani e che sta spingendo sempre più persone verso un cambio di passo: spostare i capitali per proteggerli dall'inflazione.

La distribuzione della ricchezza liquida sul territorio nazionale

Il rapporto tra i depositi bancari e la popolazione residente delinea una mappa economica dell'Italia caratterizzata da forti differenze geografiche e di reddito. In cima alla classifica delle province con la maggiore liquidità pro capite si posiziona Bolzano, dove le famiglie consumatrici mantengono in media 37mila euro sul conto corrente. La seguono Milano con 32.500 euro e Piacenza con 31.200 euro, affiancate da altri centri settentrionali come Sondrio, Trento e Belluno, tradizionalmente caratterizzati da redditi più elevati e da una consistente presenza di patrimoni accumulati.

Il solo territorio milanese rappresenta un caso emblematico, raccogliendo quasi l'8% di tutti i depositi bancari nazionali, per una cifra complessiva che sfiora i 90 miliardi di euro. Sul fronte opposto della graduatoria si colloca invece il Mezzogiorno: la provincia con la minore giacenza media è Crotone, con appena 11.600 euro pro capite, seguita da Trapani (12.900 euro), Siracusa (13mila euro), Ragusa e Palermo.

Come sta cambiando la gestione della liquidità tra Nord e Sud

Analizzando l'evoluzione dei saldi bancari tra l'aprile del 2022 e lo stesso mese del 2026, si nota una dinamica profondamente divergente tra le diverse aree del Paese. Nelle regioni del Nord e in parte del Centro si osserva un calo diffuso dei depositi. Le riduzioni più marcate si registrano in province come Asti, che mostra un crollo del 10,3%, seguita da Biella (-8,9%), Modena (-7,7%) e Alessandria(-7,6%). Anche i principali poli industriali come Torino, Bergamo e la stessa Milano hanno visto contrarre la ricchezza liquida di diversi punti percentuali. In queste aree, la riduzione dei saldi è legata a una duplice causa: da un lato l'impiego dei risparmi per far fronte al maggior costo della vita, dall'altro la decisione consapevole di spostare le somme in eccesso verso prodotti finanziari in grado di offrire un rendimento.

Al contrario, in diversi territori del Sud e delle Isole si assiste a una tendenza opposta, caratterizzata dall'accumulo di liquidità sui conti. Gli incrementi maggiori si concentrano nelle province sarde, con un aumento medio dell'11%, seguite da Benevento (+8,6%), Caserta (+8,5%) e Brindisi (+7%).

Le alternative disponibili per proteggere i risparmi dal carovita

Con i conti correnti tradizionali che continuano a offrire rendimenti praticamente azzerati, la caccia a soluzioni alternative per "parcheggiare" la liquidità è diventata una priorità per molti. La direzione intrapresa dai risparmiatori guarda soprattutto a strumenti prudenziali: prodotti a basso rischio, trasparenti e con orizzonti temporali molto brevi. La strada maestra per chi vuole proteggere il capitale senza congelarlo troppo a lungo è rappresentata dai titoli di Stato a breve termine. Strumenti come BOT o BTP con vita residua inferiore ai 12 mesi garantiscono un rendimento prefissato e un profilo di rischio contenuto, risultando facilmente accessibili anche a chi gestisce piccoli patrimoni. Per chi cerca un livello di elasticità ancora superiore ci sono gli ETF monetari, una soluzione sempre più popolare tra chi vuole cogliere la resa dei tassi di interesse di mercato mantenendo al contempo la libertà di disinvestire le somme in qualsiasi momento.

Infine, per chi preferisce non muoversi sul mercato finanziario ma desidera rimanere nei confini rassicuranti del sistema bancario, i conti deposito liberi costituiscono il compromesso ideale: offrono un minimo di remunerazione sulla giacenza senza imporre vincoli temporali sulla disponibilità del proprio denaro.