Ennesimo esborso milionario per la chiesa cattolica negli Stati Uniti dove da anni è al centro di decine di casi di accuse di abusi sessuali perpetrati dai propri membri, spesso ai danni di minori, che hanno portato molte diocesi sul lastrico. Questa volta è toccato all'arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis, nello Stato del Minnesota, che, con un accordo tra le parti, si è impegnata al pagamento di ben 210 milioni di dollari come risarcimento per 450 vittime di abusi sessuali commessi dal clero locale. All'accordo e alla cifra si è arrivati dopo tre anni di dispute legali in un tribunale tra le parti in causa. Ora i soldi andranno a confluire in un fondo che verrà poi ripartito tra coloro che sono stati riconosciuti come parte lesa.

Secondo i media locali, si tratta del più alto risarcimento mai sborsato da una diocesi cattolica che sia soggetta a protezione dalla bancarotta anche se non il più alto in assoluto che spetta all'arcidiocesi di Los Angeles con 660 milioni di dollari pagati a 508 vittime di abusi del clero. Proprio per la sua coedizione finanziaria la diocesi di St. Paul e Minneapolis dovrà attendere il via libera da un giudice della corte fallimentare federale. La maggior parte dei fondi per coprire i risarcimenti, circa 170 milioni di dollari, arriverà dalle compagnie di assicurazione, il resto verrà dalle parrocchie, da un fondo pensione e dalla vendita di immobili. "Sono grato a tutti coloro che si sono presentati coraggiosamente a denunciare l'accaduto. La Chiesa vi ha deluso e mi dispiace molto: l'abuso ha rubato così tanto a voi, alla vostra infanzia, alla vostra innocenza, alla vostra sicurezza, alla vostra fiducia e in molti casi, alla vostra fede" ha dichiarato in conferenza stampa l'arcivescovo Bernard Hebda che dal 2016 guida la diocesi travolta in precedenza dallo scandalo