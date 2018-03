La famiglia e gli amici lo definivano l'invincibile per le sua forza fisica che lo contraddistingueva nelle partite di Rugby, lo sport che amava, ma purtroppo è bastata una lumaca per spegnere per sempre tutta la sua forza giovanile e a ridurlo su una sedia a rotelle. È la terribile e assurda storia di Sam Ballard, un giovane ragazzo australiano che a 19 anni era una promessa del rugby locale ma che durante una festa con gli amici ha deciso per gioco di accettare una sfida: quella di mangiare un lumaca del giardino. Una mossa goliardica alla fine di una serata ad alto tasso alcolico ma che si è rivelata fatale per il resto della sua vita.

Appena pochi giorni dopo quella festa, infatti, il giovane ha iniziato ad accusare malesseri generali tanto da dover ricorrere al cure mediche in ospedale dove purtroppo gli hanno diagnosticato una infezione causata da un parassita. Sam è stato vittima di un verme che si trova nei roditori ma che colpisce le lumache quando mangiano le feci dei ratti. Il parassita gli ha causato una Meningoencefalite eosinofila facendolo cadere in un coma profondo durato 420 giorni. Quando finalmente si è svegliato,però, Sam ha scoperto di essere diventato tetraplegico. "È stato devastante, quella serata ha cambiato la sua vita per sempre e ha cambiato la mia vita per sempre. Ha avuto un impatto enorme" ha dichiarato la madre che ora si occupa di lui a tempo pieno. sostenerla i familiari e i vecchi compagni di rugby di Sam che si sono impegnati a raccogliere fondi per le sue cure che richiedono molto tempo e denaro.