All'indomani dalla riconferma di Matteo Salvini a segretario federale della Lega Nord con oltre l'80% delle preferenze, il leader del Carroccio ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'ambito di una conferenza stampa organizzata nella storica sede della Lega di via Bellerio, a Milano. Nessun tipo dii compromesso politico con chi mira ad allearsi con Renzi, ha detto perentorio Matteo Salvini: "Chi sta reggendo il moccolo a Renzi e alla Boschi non può essere alleato della Lega, a livello nazionale, in competizioni regionali, neanche in Lombardia", ha spiegato Salvini riferendosi chiaramente al partito del ministro degli Esteri, Angelino Alfano . "Non si può fare una cosa a Roma e un’altra qui: a livello locale ho lasciato libertà di scelta, ma a livello politico nazionale e regionale la scelta passa da me, e la Lega non sarà alleata di Alfano". Salvini non critica solamente il titolare della Farnesina, ma nel corso della conferenza stampa replica alle bordate arrivate dallo storico fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, che da sempre si oppone a un Lega a trazione salviniana e che più volte ha minacciato di abbandonare il Carroccio: "Spero non lo faccia, perché ha parlato il popolo della Lega. Mi auguro che non esca nessuno e, anzi, sono sicuro che tanti altri arriveranno. Se qualcuno ha fatto accordi politici con qualcun altro, faccia quello che ritiene. Se Bossi vuole bene alla Lega, legga bene i numeri e ci aiuti nella battaglia. Ma non posso mettere guinzaglio a nessuno", ha commentato Matteo Salvini.

Molto critico anche nei confronti di Silvio Berlusconi, che in recenti interviste ha auspicato l'avvento di una legge elettorale proporzionale: "Per vincere e avere una alleanza il più seria e larga possibile. Questo significa però volere una legge elettorale maggioritaria che ti porti a fare una coalizione e a vincere o perdere. Se qualcuno invece dice `voglio il proporzionale e decidiamo dopo le alleanze´, valutate voi chi vuole un centrodestra unito e chi tiene il piede in due scarpe. Forza Italia è incoerente, perché parla di alleanze e poi parla di proporzionale. È legittimo , ma se Berlusconi vuole le mani libere per poi magari allearsi il giorno dopo con Renzi, non so cosa farci", ha sottolineato il leader del Carroccio.

Sull'accoglienza migranti, Salvini non ha risparmiato bordate e, dopo aver commentato la notizia relativa alla presunta infiltrazione mafiosa nel Cara di Isola di Capo Rizzuto, evidenzia: "Non stiamo vivendo un’immigrazione un po’ fastidiosa, stiamo vivendo un tentativo di pulizia di etnica che non prevede che gli italiani vivano in Italia, i lavoratori italiani nelle fabbriche, nelle aziende e nei negozi italiani, ma prevede un Paese occupato da schiavi, da precari, da disperati e da disoccupati. E io per i nostri figli non mi rassegno a questo destino", ha spiegato Salvini, aggiungendo che la Lega farà in modo di fermare in ogni modo l'invasione di migranti, per restituire dignità a "una Repubblica tradita dal Governo e fondata sul business dell'immigrazione": "Stiamo cercando qualsiasi metodo per bloccare l’invasione in corso, legale o quasi. Con le buone, per quanto possibile”.