“Non accettiamo gay e animali”. Così il proprietario di una guest house di Santa Maria, località turistica nei pressi di Tropea, nel vibonese, si è rivolto ad una coppia omosessuale di Napoli che aveva scelto la struttura per trascorrere un weekend al mare. La conversazione su Whatsapp è stata poi pubblicata su Facebook dal linguista Massimo Arcangeli e denunciata all'Arcigay del capoluogo partenopeo.

Nella prima parte, il titolare della struttura spiega ad uno dei due ragazzi tutte le caratteristiche della guest house: appena ristrutturata, dotata di una dependance indipendente, veranda da 25mq, WiFi, piscina privata, ect. Ma dopo aver intuito che le persone che occuperanno la casa sono dello stesso sesso, il proprietario fa quella “precisazione importante”. Alla fine i due giovani hanno disdetto la prenotazione ee segnalato l'accaduto al sito Booking.com.

La cosa ci ha, com'è ovvio, sorpresi e delusi. Nella mia mente si è materializzata l'immagine storicamente e drammaticamente famosa dei cartelli nazisti esposti fuori dai negozi: “Vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei”… Da allora sono trascorsi ben 70 anni, ma da quegli eventi, probabilmente, molti non hanno tratto alcun insegnamento. Possibile che, in un momento storico nel quale ci si interroga politicamente sulla necessità di eguagliare le unioni incentrate sull'amore di qualsiasi genere, ci sia ancora chi, con tanta leggerezza, discrimini sulla base dell'orientamento sessuale? I soldi per l'affitto che io e il mio compagno gli avremmo dato non sarebbero stati uguali a quelli che avrebbe ricevuto da una qualsiasi coppia etero? Ti garantisco che non ci sono rimasto male per noi due: nel mio cuore ho pensato alle ricadute pesantissime che un messaggio del genere avrebbe potuto avere su un ragazzo più giovane, che fatica a riconoscersi, ad accettarsi, o che, semplicemente, è più sensibile riguardo al proprio orientamento. Nessuno deve sentirsi INACCETTATO!