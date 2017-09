In molti erano presenti al Luna Park di Molfetta per festeggiare come da tradizione la festa patronale del paese, quando a un certo punto, all'improvviso, proprio in concomitanza con lo spettacolo pirotecnico, le persone si sono ritrovate al centro di una vera e propria sparatoria. Secondo quanto ricostruito da fonti locali, alla Secca dei pali, nei pressi di un ristorante, sarebbe scoppiato un acceso diverbio fra alcune persone. La lite è degenerata e una persona del gruppo ha improvvisamente estratto una pistola e cominciato a sparare. Gli spari hanno letteralmente gettato nel panico turisti e residenti trovatisi coinvolti loro malgrado nella rissa: i bambini hanno iniziato a fuggire e molte famiglie hanno cercato rifugio all’interno della pizzeria "Marechiaro", nei portoni o nei dintorni.

"Ero lì con il mio bambino. Abbiamo visto una marea di gente che correva verso di noi e ci urlava: correte, correte! Nessuno sapeva dirci nulla, tanto che per un attimo abbiamo pensato si trattasse di un momento di panico ingiustificato. Un'esperienza assurda ed incredibile. Ci siamo dovuti rifugiare nei portoni di gente che ci ospitava. Gente che sveniva per strada, gente che urlava e non trovava i parenti. Sgomento… tanta paura", ha raccontato un testimone.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri che avrebbero arrestato l’uomo sospettato di aver sparato con la pistola, mentre un ferito è stato portato al pronto soccorso. Sembra che la fuga abbia provocato una decina di feriti, che hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni.

Al momento non è noto il movente della sparatoria, ma si ipotizza si sia trattato di un regolamento di conti fra malviventi locali.