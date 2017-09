Quando la madre è arrivata in ospedale di Modena, era ormai già troppo tardi. La sua speranza era quella di salvarla, nonostante la piccola fosse solo alla 34esima settimana di gravidanza. La bimba è nata morta ma il decesso era avvenuto tempo prima, all’interno del grembo materno. La drammatica notizia è riportata da Il Resto Del Carlino. La tragedia è avvenuta lo scorso due settembre al Policlinico.

Secondo le ricostruzioni dell’azienda sanitaria, si tratterebbe di un caso di morte endouterina fetale. La madre è una ragazza molto giovane di Modena alla sua prima gravidanza. La gravidanza non era ancora stata presa in carico dell’ospedale (avviene solitamente alla 36-37 settimana), così che la sua ginecologica, durante una visita, le ha consigliato di recarsi con urgenza al Policlinico poiché non era possibile sentire il battito della nascitura. I medici dell’ospedale hanno poi confermato che per la bimba era già troppo tardi. Non è chiaro però a quanto tempo prima risalga il decesso. A quel punto, i sanitari hanno indotto il parto.

L’azienda ha poi comunicato che, in questi casi, sono previsti una serie di accertamenti autoptici disposti dallo stesso ospedale. L’esame è stato quindi effettuato nei giorni scorsi ma si dovrà attendere alcune settimane per avere il risultato delle analisi effettuate. Grazie all’autopsia sarà quindi possibile capire quali siano le cause che hanno provocato la morte della bimba.