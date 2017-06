L'Italia fa fatica a contenere l’emergenza migranti. Oggi il governo ha dichiarato che non accetterà più migranti raccolti da Ong o da altri mercantili che non battono bandiera italiana. Il rappresentante permanente dell'Italia presso l’UE, Maurizio Massari, ha incontrato il commissario gli Affari interni Dimitris Avramopoulos evidenziano che il nostro Paese è "in una pessima situazione". Quasi contemporaneamente è arrivata la promessa (e l’elogio) da parte presidente Ue Jean-Claude Juncker. "Da molto tempo – dichiara – come Commissione siamo convinti che non possiamo abbandonare né l'Italia né la Grecia. Insieme dobbiamo compiere sforzi per sostenere queste due nazioni, che sono eroiche".

Da parte sua, il premier Paolo Gentiloni si è detto è estremamente preoccupato "per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori, negli ultimi giorni in particolare, verso il nostro Paese". Da Berlino al vertice preparatorio del G20 il presidente del Consiglio sottolinea che "l'Italia non si è mai sottratta ai suoi impegni per soccorso in mare e accoglienza umanitaria e non intende farlo", ma chiede "di discutere del ruolo delle ong, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri Paesi africani, della possibilità di allargare i nostri programmi". E ribadisce: "Abbiamo implementato le operazioni di Search And Rescue mentre l'accoglienza rimane accoglienza in un Paese solo. Il messaggio non è un messaggio di un Paese che viola le regole, ma di un Paese sotto pressione che chiede il contributo concreto dei colleghi europei”. A dispetto dei “numeri crescenti che alla lunga potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema di accoglienza”, Gentiloni però assicura che l’Italia “ha un aspetto umanitario, di rispetto delle leggi e lo confermerà. Non violiamo le regole o vogliamo rinunciare a un atteggiamento umanitario: siamo sotto pressione e chiediamo il contributo concreto degli europei".

Mano tesa all’Italia (almeno a parole) anche da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel: "Aiuteremo l'italia, ci sta a cuore. Ma dobbiamo lavorare per una soluzione politica in Libia, non possiamo accettare che in quel Paese regni l'illegalità", ha detto. A fargli eco è aggiunto il presidente francese Emmanuel Macron."Noi sosteniamo l'Italia e la Francia deve fare la sua parte sull'asilo di persone che vogliono rifugio. Poi c'è il problema di rifugiati economici, e questo non è un tema nuovo: l'80 per cento dei migranti che arrivano in Italia sono migranti economici. Non dobbiamo confondere". Tra Italia e Francia – ha poi aggiunto Macron – c'è una "collaborazione esemplare" a Ventimiglia, dove si radunano i migranti che dallo Stivale vogliono arrivare nell'Esagono.