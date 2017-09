In Giappone c’è una festa nazionale dedicata alle persone più anziane. È il “Giorno del Rispetto per gli Anziani”, una festività segnata in rosso sul calendario dal 1966. In un Paese dove il numero dei centenari è in costante aumento questa festa – che dal 2003 viene celebrata il terzo lunedì del mese di settembre e quindi quest’anno il 18 settembre – è particolarmente sentita. Il “Keiro no hi” è caratterizzato da molteplici attività dedicate proprio ai tanti over 65 presenti nel Paese del Sol Levante: tra le varie cose, in questo giorno i volontari accompagnano gli anziani a feste e svariate attività, ai festeggiati vengono distribuiti pasti gratuiti e i bambini preparano spettacoli, danze e canti in onore dei loro nonni. Tra le tante attività previste in questo giorno ci sono inoltre sessioni di attività fisica all’aperto dedicate agli anziani. Una di queste si è svolta nel quartiere dello shopping Sugamo di Tokyo, molto frequentato dai cittadini avanti con l’età.

Oltre due milioni i giapponesi che hanno superato i novanta anni – La festa degli anziani dà ogni anno la possibilità ai media nazionali di fare il punto sullo stato della popolazione anziana del Giappone. Secondo le ultime stime pubblicate da “Japan Times”, attualmente sono oltre due milioni i giapponesi che hanno superato i novanta anni. Secondo i dati del ministero degli Interni giapponese, il numero totale di over 65 ha raggiunto i 34.16 milioni di persone, ovvero il 27.7 percento della popolazione. Di questi anziani, sempre secondo i dati del “Japan Times”, 15.25 milioni sono uomini con età pari o superiore a 65 anni (ovvero il 24.7 percento della popolazione), le donne invece sono 19.88 milioni, pari al 30 percento di tutte le cittadine giapponesi.