Dalle 19.18 di giovedì 10 agosto la comunità di Favignana è in ansia per le sorti di Angela Mineo, una ragazzina di 15 anni che non dà più notizie di se da alcune ore e al momento risulta scomparsa nel nulla. I genitori della ragazza hanno già presentato denuncia ai Carabinieri della locale stazione e hanno iniziato a diffondere appelli sui social network nella speranza di riuscire a ritrovarla o di reperire notizie utili a capire dove possa essere fuggita. Angela è alta circa 1,65 e ha i capelli lunghi di colore castano chiaro e gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera con un leone in strass, pantaloncino in jeans, scarpe da ginnastica dorate con la zeppa, borsa bianca e occhiali verdi specchiati. Al polso destro un braccialetto con due chiavi. Si ipotizza possa essere anche giunta a Trapani prendendo un aliscafo. Angela è uscita di casa, nell'isola di Favignana, con la sorella maggiore per recarsi in un supermercato, ma poi è rimasta fuori dall'attività commerciale mentre la sorella faceva la spesa. All'uscita, però, la ragazza non c'era più. Gli investigatori, al momento, non si sbilanciano.