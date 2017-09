Dopo la ricotta pecorina contaminata dalla listeria e i lotti di pancetta affumicata ritirati per la presenza della salmonella, c’è una nuova allerta alimentare evidenziata dal Ministero della Salute: richiamato un lotto di taleggio da latte crudo. Nello specifico il prodotto oggetto d'avviso da parte del Ministero, è il lotto 04 190 di formaggio Taleggio latte crudo prodotto dalla Carozzi formaggi srl preincartato il 22 agosto 2017 e da consumarsi entro il 28 settembre del 2017, commercializzato dai supermercati Iperal Spa: il formaggio in questione potrebbe contenere la presenza di Listeria Monocytogenes. Qualora aveste acquistato il prodotto in questione, il consiglio è quello di riportare immediatamente la confezione al punto vendita dove potrà essere sostituito o rimborsato. Qualora abbiate invece consumato il prodotto, è consigliabile recarsi quanto prima dal medico curante o al Pronto Soccorso.

Come già in passato abbiamo evidenziato, la Lysteria monocytogenes è un batterio che si trova sul suolo e nelle acque di superficie. La listeriosi è invece una infezione che si trasmette per via alimentare e quindi attraverso i cibi contaminati dal batterio. Risultano a rischio in particolare gli anziani, i neonati, le donne in gravidanza e in ogni caso tutti i soggetti che presentano un indebolimento del sistema immunitario., che possono evolvere in setticemia e meningite. Ma listeria può contagiare anche i soggetti non a rischio. Il batterio si trova soprattutto sulla crosta dei formaggi freschi molli oppure in quelli a base di latte crudo, ma anche nelle carni fresche non stagionate, nel salmone affumicato, nei salumi e nei vegetali non cotti. Quindi è consigliabile sempre cuocere i cibi. La listeriosi può manifestarsi con sintomi simili alle sindromi influenzali (febbre e dolori muscolari), che talvolta possono essere preceduti da diarrea o da altre affezioni gastro-intestinali.