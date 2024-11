video suggerito

“Che male c’è se si da ad un bimbo il nome del proprio cane?”: l’esperta di nomi sul nuovo trend L’esperta di nomi Colleen Slagen ha spiegato perché non è poi così strano che i genitori scelgano per il loro bimbo un nome che per altri può essere considerato più adatto ad un animale domestico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di Colleen Slagen

Vi è mai capitato che qualcuno, quando pronunciate il nome che vorreste dare a vostro figlio o vostra figlia vi dica che è un nome che vedrebbe più su un cane che su un bambino?

L'esperta di nomi Colleen Slagen, ha spiegato in un video su TikTok sul suo profilo che ormai i nomi per cani sono di tendenza anche per gli esseri umani. Slagen ha deciso infatti di pubblicare questo contenuto stufa di leggere commenti sotto ai suoi video che con fare denigratorio parlavano dei nomi scelti dai genitori per i propri bimbi come di "nomi per cani".

Si può dare ad un bimbo il nome del proprio cane?

"Alcuni nomi per cani sono perfetti anche per i bambini" afferma l'esperta di nomi Colleen Slagen in un video che ha pubblicato su TikTok. L'esperta spiega che non c'è nulla di male nello scegliere per il proprio figlio il nome di un cane, se piace e si pensa possa adattarsi al proprio bebé.

Leggi anche I 5 consigli dell’esperta per scegliere il nome perfetto per il proprio bambino

"La prima cosa a cui penso quando si parla di nomi per cani è a nomi carini, dolci come Charlie o Daisy, Sophie o Archie, che si adattano alla perfezione ad un bambino".

Una seconda caratteristica di cui parla l'esperta nel video è la lunghezza dei nomi: quelli scelti per i cani sono sempre moto brevi e a suo avviso se ai genitori non piacciono i nomi che possono essere storpiati con dei diminutivi sono perfetti anche per i loro bimbi. "Leo, Max, Chloe e Luna sono nomi adatti sia agli animali domestici che ai bimbi" spiega nel video.

L'esperta di nomi dice anche che molto dipende dalla cultura di un luogo, non è raro che in Australia un bimbo venga chiamato "Bear", ossia "Orso" o Blue, nomi tipicamente dedicati agli animali ma che se si vive in un Paese in cui sono accettati anche per i bambini si finisce per adorare.

In ultimo specifica che spesso una famiglia potrebbe aspettare un bimbo e decidere di chiamarlo come il cagnolino che hanno da anni, o come quello avuto in infanzia: "Più anni passano da quando si accoglie un cane nella propria vita, più le mode e i trend di nomi del momento potrebbero subire delle modifiche importanti, non sarebbe poi tanto strano che un nome prima considerato per cani, possa diventare perfetto per un bambino".

Nomi perfetti per un bimbo e per un cagnolino

L'esperta di nomi Colleen Slagen spiega a Today.com che non di rado molte coppie hanno chiaro di volere un cagnolino nelle loro vite ma non di desiderare un figlio, oppure lo vorrebbero ma faticano ad averlo, così scelgono per il loro cagnolino il nome che avrebbero voluto dare ad un bambino. Per questo a suo avviso non esistono nomi da cani che non stiano bene ai piccoli.

Diversi nomi che i genitori italiani scelgono per i loro bambini, infatti, sono adatti anche per gli amici a 4 zampe. Il nome Tobia, per esempio, che per i cagnolini spesso viene declinato in Tobi, è stato scelto nel 2023 per 121 bambini, come riportano i dati ISTAT. Lo stesso si potrebbe dire del nome Arturo, scelto da 133 genitori per il loro bimbo nel 2023. Leone, uno dei nomi più scelti per bambini, in un celebre cartone animato era il nome del cane protagonista, lo stesso vale per Charlie, scelto da 6 coppie di genitori nel 2016.

Per quanto riguarda le bambine, Lilli, il nome della cagnolina protagonista di Lilli e il Vagabondo viene scelto per le bimbe, come riportano i darti ISTAT, lo stesso può essere detto per Luna, nome femminile che nel 2022 è stato scelto per 828 bambine. Questo a dimostrazione del fatto che non esistono nomi "da vecchi"o "da cani", ma nomi che piacciono o non piacciono ai genitori per i loro bimbi.