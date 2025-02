video suggerito

Quali saranno i 20 nomi per bambini preferiti dai genitori nel 2035? L’esperta Da qui al 2035 cambieranno molto le preferenze dei genitori in ambito di nomi, l’esperta ha elencato quelli che a suo avviso saranno i nomi più scelti da mamme e papà entro il 2035. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @Nameberry

Se sognate di diventare genitori, ma oggi è ancora presto per voi, e vi trovate a immaginare quale sarà il nome del vostro bimbo o della vostra bimba, sappiate che nel 2035 con molta probabilità il nome del piccolo o della piccola sarà uno tra i 2o suggeriti da Sophie Kihm. Come spiegava il professor Enzo Caffarelli a Fanpage.it le preferenze dei genitori in ambito di nomi dipendono molto dalle tendenze del momento. Un nome che oggi non rientra nella classifica dei 10 nomi più amati da mamme e papà, tra 10 anni, invece potrà essere al primo posto. L'esperta di nomi Kihm, che lavora per la piattaforma Nameberry, tramite il suo profilo TikTok ha rivelato i 20 nomi che nel 2035 saranno i preferiti dai genitori.

I nomi che scaleranno le classifiche entro il 2035

Nei prossimi 10 anni le classifiche dei nomi più amati dai genitori secondo l'esperta Sophie Kihm subiranno un vero e proprio scossone e uno dei nomi più scelti dai genitori sarà Areli, un nome femminile di origine ebraica, molto utilizzato in Spagna, il cui significato è "Visione di Dio". In seconda posizione tra le preferenze dei genitori ci sarà Arden, nome maschile da cui deriva anche l'italianissimo Adriano, terza Yuna, nome femminile di origine giapponese che significa "Luna". Al quarto posto c'è Soraya che significa "Brillante" o "Stellata". Tre nomi corti si trovano rispettivamente alla quinta, sesta e settima posizione: Fia, Vida e Zaya.

All'ottavo posto e al nono ci sono due nomi femminili ispirati all'amore: Poetry, Lovelyn. A metà classifica troviamo Leni, variante tedesca dell'italianissimo Elena. Due nomi italiani si trovano alla undicesima e dodicesima posizione: Isadora e Viola. Adara è invece alla tredicesima posizione, nome di origine ebraica che significa "onesta e fedele". Segue Elowen alla quattordicesima posizione, nome maschile che significa "bianco e luminoso". Riya, Noeli e Icelynn, nomi molto poco utilizzati in Italia, ricoprono, la quindicesima, sedicesima e diciassettesima posizione. A chiudere la classifica, però, c'è l'italianissimo Gianni, oggi scelto solo da una ventina di coppie di genitori; preceduto da Malone, nome unisex di origine celtica e Ripley altro nome unisex di origine inglese dal significato molto poetico "ruscello vicino ad un prato".

I 10 nomi più scelti per bambine

I 10 nomi che da qui al 2035 saranno i preferiti dei genitori per le bambine, secondo l'esperta saranno Charlotte, seguito da Violet, e dagli italianissimi Olivia, Amelia e Luna. Eleanor, la versione inglese di Eleonora sarà al sesto posto tra le scelte dei genitori e il tanto amato Sofia comparirà solo alla settima posizione. Anche Aurora farà un bel capitombolo, posizionandosi nona, dopo Camila. Il decimo nome più scelto per bambine, invece, sarà Hazel.

Charlotte Violet Olivia Amelia Luna Eleanor Sofia Camila Aurora Hazel

I 10 nomi più scelti per bambini nel 2035

Anche per i nomi maschili le classifiche subiranno degli scossoni, Oliver sarà al primo posto, seguito da Theodore, e dall'italianissimo Matteo. Al quarto posto un nome molto particolare: Ezra, di origine ebraica. Al quinto e al sesto posto ci sono James e Jack, seguiti fa Henry, Liam e in nona posizione l'ebraico Levi. Al decimo posto un altro nome italiano, intramontabile anche secondo le classifiche ISTAT: Luca.

Oliver Theodore Matteo Ezra James Jack Henry Liam Levi Luca