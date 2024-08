I nomi per bambini più scelti dai genitori in ogni regione italiana: Sofia e Leonardo non primeggiano ovunque

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Ecco i nomi più scelti dai genitori italiani in ogni regione Italiana, da Nord a Sud, passando per il Centro e le Isole, nonostante Sofia e Leonardo svettino ormai le classifiche dei nomi più scelti dai genitori italiani, la situazione non è la stessa in tutta Italia.

Percorrendo in su e in giù lo Stivale si scopre che le preferenze dei genitori ricadono proprio su quei nomi che le classifiche nazionali hanno invece spostato più in basso.

I nomi per bambini più scelti nelle regioni del nord Italia

Secondo l’ultimo report ISTAT sulla natalità, pubblicato nel 2023 e relativo al 2022, l’Italia del nord concorda nella scelta dei nomi per bambini, in tutte le regioni sono nati per lo più bambini con il nome Leonardo. Tranne nella provincia autonoma di Bolzano, dove il nome più scelto per i bambini è invece Leo.

La provincia si era contraddistinta anche l’anno precedente per la scelta di un nome che non rientrava neanche nella classifica dei nomi più scelti sul territorio nazionale: Noah.

Per quanto riguarda le bambine, invece, Sofia è la preferenza indiscussa per i genitori nordici, tranne che nella provincia autonoma di Bolzano, dove invece rimane al primo posto Emma. Anche in Val d’Aosta il nome Sofia non piace tanto quanto quello più scelto dai genitori valdostani per le loro piccole: Alice.

Nella scorsa rilevazione Istat anche la Liguria si distingueva dalle altre regioni, poiché i genitori sembravano preferire il nome Aurora, che invece nell’ultima rilevazione è stato scalzato da Sofia.

I nomi preferiti dai genitori del centro Italia

Il centro ha preferenze molto simili a quelle del nord Italia, Leonardo è il nome preferito per i maschi in quasi tutte le regioni, ad eccezione dell’Umbria, dove invece il nome più scelto per i bambini è Tommaso.

Report ISTAT 2021 su Natalità e fecondità della popolazione residente

Per quanto riguarda le bambine, invece, il nome preferito nel Centro Italia rimane Sofia ovunque, a differenza che nel 2021 quando invece i genitori umbri si distinguevano per preferire il nome Aurora.

Il sud Italia più legato ai nomi della tradizione

Il sud Italia, Isole comprese, è la parte dello Stivale in cui i genitori sono più legati a nomi della tradizione, ciò nonostante in Abruzzo, Sicilia e Sardegna è Leonardo ad avere il primato tra i nuovi nati.

In Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, invece il nome più scelto dai genitori per i propri bambini è Francesco. Dalla scorsa rilevazione Francesco era anche molto apprezzato in Abruzzo.

L’unica regione d’Italia a distinguersi completamente dalle altre, proponendo un nome che in classifica nazionale si trova solo al sedicesimo posto, è la Campania, dove in una qualsiasi scuola elementare, nursery o asilo nido è normale trovare tantissimi omonimi di nome Antonio.

Report ISTAT 2021 su Natalità e fecondità della popolazione residente

Per un solo anno, come riporta la rilevazione ISTAT precedente e non riporta più quella relativa al 2023, in Molise primeggiava il nome Lorenzo.

Per le bambine, invece, i genitori del Mezzogiorno che risiedono in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna apprezzano molto il nome Sofia. Diversa è la situazione in Campania, Puglia e Basilicata dove il nome più scelto è Giulia, mentre il Molise è l’unica regione dove il secondo nome in classifica nazionale, Aurora, primeggia. Questo nome, solo l’anno precedente era invece il più scelto per le bimbe anche in Campania e Sardegna.

I nomi più scelti per bambini e bambine dai genitori stranieri

Una parentesi interessante è quella legata alle preferenze dei nomi dei genitori di origine straniera che risiedono in Italia. Sofia e Leonardo hanno influenzato anche le loro preferenze, ma secondo il report ISTAT tra i nomi più diffusi per bambini si trovano Adam, Amir, Rayan, Matteo e Luca, Gabriel, David, Aron, Liam, Noel, Enea e Alessio.

Mentre per le bambine dopo Sofia e i suoi nomi composti, come Maria Sofia, si trovano Amira, Emma, Emily e Aurora, Luna, Chloe, Emma, Amelia, Sara, Nour, Jannat, Miriam, Fatima e Arisha.

I nomi Amir e Amira, molto amati, sono di origine araba e hanno un significato profondo meraviglioso, che rimanda alla sovranità, significano infatti “principe o principessa”.