I nomi italiani più usati negli ultimi dieci anni: come cambiano le preferenze dei genitori Utilizzando i dati ISTAT sui nomi più comuni nel corso degli anni, scopriamo quali sono state le preferenze dei genitori italiani nel corso del decennio 2012-2022.

La diffusione dei nomi nel tempo rappresenta da sempre un interessante indicatore per comprendere le mode e i cambiamenti culturali del nostro Paese.

Analizzando i dati ISTAT che dal 1999 tengono conto anno per anno del numero di nomi assegnati ai bambini e bambine nati nel Belpaese, è infatti possibile ottenere uno spaccato delle preferenze dei genitori italiani, le quali sono spesso influenzate da fenomeni culturali, avvenimenti storici e perfino eventi sportivi.

Un caso emblematico è ad esempio quello legato al nome "Francesco", un sempreverde tra le scelte delle mamme e dei papà italiani ma che nel biennio 2013-2014, quello a ridosso dell'elezione dell'attuale Pontefice, ebbe un boom su tutto il territorio nazionale.

Ma quali sono allora i nomi più scelti dai genitori nel decennio scorso? Per capirlo occorre prendere in considerazione l'arco temporale tra il 2012 e il 2022 (ultimi dati disponibili al momento).

La classifica dei nomi maschili e femminili degli ultimi 10 anni

Prima di fare il nostro calcolo, è importante partire dal presente, o meglio dai dati disponibili più recenti. Nel 2022 infatti, la Top Ten dei nomi più diffusi – sia per i maschi che per le femmine – mostra una situazione che vede tra le prime posizioni grandi classici come "Alessandro", "Andrea", "Giulia" o il già citato "Francesco", alternati da nomi che fino agli anni Novanta godevano di poca popolarità e che invece negli ultimi tempi stanno vivendo una seconda giovinezza, come "Matilde", "Ginevra" o lo stesso "Leonardo".

Fonte: ISTAT

Estendendo l'indagine all'intero decennio però, ci si accorge come in realtà i nomi preferiti dai genitori italiani siano rimasti sostanzialmente gli stessi, anche se con alti e bassi.

Per i nomi maschili, infatti, la classifica 2012-2022 vede al primo posto proprio "Francesco", seguito da "Alessandro" e "Leonardo"

Francesco (80.303)

Alessandro (80.250)

Leonardo (76.717)

Lorenzo (64.008)

Andrea (58.903)

Gabriele (54.820)

Mattia (54.146)

Tommaso (47.729)

Riccardo (42.784)

Edoardo (40.154)

È nella lista dei nomi femminili che invece troviamo l'unica new entry rispetto alla classifica cristallizzata al 2022: è il nome "Chiara", sempre molto gradito dalle mamme e dai papà "nostrani".

La Top Ten del decennio si trasforma dunque in questo modo:

Sofia (83.015)

Aurora (60.156)

Giulia (65.793)

Ginevra (37.088)

Vittoria (29.5888)

Beatrice (29.588)

Alice (39.410)

Ludovica (3103)

Emma (39.980)

Chiara (33.800)

Rimane fuori "Matilde" ferma a 27.835 ma che dal 2017 sta avendo una crescita continua. Che sia proprio lei il prossimo astro nascente nella costellazione dei nomi femminili più amati dagli italiani?