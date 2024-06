Se ti chiami Francesco, Andrea, Matteo, Davide o Luca, questa è la diffusione del tuo nome tra le nuove generazioni

video suggerito

Negli ultimi vent'anni, i gusti degli italiani in fatto di nomi maschili hanno visto cambiamenti interessanti, e se alcuni classici resistono alle mode, altri invece incontrano sempre meno i gusti delle nuove generazioni.

Dando uno sguardo ai nomi maschili più scelti nel 1999, possiamo trovare ad esempio voci come "Francesco" e "Andrea" che non hanno mai abbandonato le Top Ten degli ultimi vent'anni, mentre altri nomi molto diffusi come "Luca" o "Matteo" sono andati via via a scomparire tra le preferenze dei genitori moderni.

Con l'aiuto dei dati raccolti da ISTAT, proviamo dunque a scoprire quali nomi della tradizione vanno ancora forte tra le nuove generazioni e quali invece hanno ceduto il passo a nuovi trend.

Luca

Questo nome è uno dei più comuni lungo tutto lo Stivale, talmente pregno di "italianità" da essere scelto come titolo per il film Disney Pixar del 2021 ambientato in Liguria. Eppure, nonostante la fama e il fascino intramontabile, nella nuova Generazione Alpha sono sempre di meno i bambini che vengono chiamati "Luca".

Sebbene nel 2022 (ultimo anno conteggiato da ISTAT) vi sia stata una leggera ripresa, "Luca" ha infatti subito una continua decrescita tra le preferenze dei genitori italiani, passando dai 7.799 bimbi registrati con questo nome nel 1999 al minimo storico del 2021, con appena 1.400 segnalazioni.

Matteo

Nel 2000 "Matteo" era stato scelto come nome per 9.810 bimbi, risultando il terzo nome più diffuso in assoluto (posizione confermata anche nell'anno successivo). Eppure, nonostante numeri comunque considerevoli, questo nome di origine ebraica e così radicato nella nostra storia ha cominciato a mostrare una decisa flessione, arrivando a toccare il punto più basso proprio nel 2022, con 2.744 nuovi nati.

Davide

Anche "Davide" è un nome che ha vissuto i propri anni ruggenti tra gli anni Novanta e l'inizio del Duemila. Nel 2000 era addirittura all'ottavo posto nella Top Ten dei nomi più scelti.

Oggi però i fasti di una volta sono solo un ricordo e nel 2022 sono stati solo 1.830 i bambini registrati all'anagrafe come "Davide".

Piccola curiosità: pur con numeri molto più contenuti, in corrispondenza con il declino dell'originale la variante "David" è apparsa in crescita, anche se negli ultimi tre anni il trend è tornato a calare.

Francesco

Per chi si chiama Francesco ed è orgoglioso del proprio nome, ecco una buona notizia: il vostro nome è sempre sulla cresta dell'onda.

Nonostante un leggero calo agli inizi del Duemila infatti, il nome che ha fregiato numerosi personaggi illustri – da Francesco d'Assisi a Francesco Totti, per mischiare un po' il sacro con il profano – è sempre stato tra i più amati dagli italiani e nel 2022 si conferma al secondo posto nella classifica dei nomi più diffusi tra i nuovi nati.

Andrea

Un destino simile anche per "Andrea", nome intramontabile nel cuore dei genitori italiani e anche uno dei pochi che può essere usato sia al maschile che al femminile, anche se in questa analisi è stata presa in considerazione solo la versione maschile.

Benché nel 2022 sia sceso al decimo e ultimo posto della Top Ten, "Andrea" infatti continua a resistere anche nelle nuove generazioni.