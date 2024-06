video suggerito

Come sono cambiati i nomi maschili dagli anni 90 e quali sono quelli più scelti dai genitori per i bambini I gusti dei genitori italiani in quanto a nomi maschili sono molto cambiati dal 1999 al 2022. Alcuni dei 10 nomi più scelti dai genitori di oggi, come Tommaso, non trovavano posto tra le preferenze dei genitori degli anni ’90, altri invece sono stati scelti sempre dallo stesso numero di famiglie, come il nome Mattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

I nomi maschili più amati dai genitori italiani nel 2022 sono tutti nomi lunghi e dalla tradizione secolare, come se i gusti dei genitori propendessero per i nomi che possono essere amorevolmente abbreviati e il cui significato rimanda a un tempo lontano.

Ma non è sempre stato così, i gusti dei genitori dagli anni Novanta ad oggi sono cambiati. Anche per quanto riguarda le bambine, la classifica dei 10 nomi femminili più scelti dai genitori italiani del 1999 era ben diversa da quella attuale.

Ecco quanto sono stati utilizzati i 10 nomi maschili preferiti dai genitori di oggi, dalla fine dello scorso millennio al 2022.

Leonardo

Nel 1999, secondo i dati ISTAT, erano 2899 i bimbi nati con il nome Leonardo, un quarto di quelli nati nel 2020, anno in cui il nome ha avuto il suo maggiore successo. L'andamento del nome Leonardo, che significa "forte e valoroso come un leone", è quasi sempre stato crescente, con una piccola fase calante tra 2011 e 2012 quando i bimbi dal nome Leonardo passarono dal numero di 5702 a 5455.

Fonte: ISTAT

Dopo un periodo in cui il nome è di anno in anno stato scelto da sempre più genitori, dal 2020 al 2o22 è iniziata una fase calante, ma nonostante ciò rimane fisso alla prima postazione tra i nomi maschili più scelti dei genitori dal 2018, anno in cui ha clamorosamente scalzato Francesco.

C'è da dire però che il nome negli anni '90 il nome non interessava molto ai genitori italiani, andando a spulciare la classifica del 1999 dei 10 nomi più amati Leonardo non si legge, nemmeno a fondo classifica.

Francesco

Il nome Francesco è stato il più scelto dai genitori italiani per i loro bambini dal 2001 al 2018, 17 anni di assolute preferenze, per il nome che nel 2001 è stato scelto per 10.283 nati in quell'anno.

Fonte: ISTAT

Tuttavia l'andamento del nome è rimasto abbastanza stabile fino al 2012, anno in cui sono nati 7.978 bambini dal nome Francesco, l'anno seguente invece sono nati 10.553 bambini con questo nome, precisamente il 4.12% dei piccoli nati in quell'anno. Forse perché il primo decennio nel 2000 coincide con l'ascesa anche europea del calciatore simbolo della Roma, Francesco Totti.

Tommaso

Tommaso è un nome di origine biblica, che significa gemello, molto apprezzato dai genitori italiani. Il suo andamento rivela che però tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, il nome non è andato per la maggiore.

2009 sono i piccoli nati con questo nome nel 1999, pochi di più nel 2002, 2.759. Il nome supera nel 2003 la quota di 3000 bimbi nati e l'anno successivo vive una rapidissima impennata, nel 2004 nascono infatti 4.728 bambini di nome Tommaso.

Fonte: ISTAT

Ciò non è bastato quell'anno però a posizionare il nome tra i 10 nomi per bambini più amati dai genitori. Solo nel 2013 il nome compare per la prima volta a fondo classifica.

Tommaso da lì in avanti è sempre stato molto scelto dai genitori, con un piccolo calo registrato nel 2018 e il suo picco massimo raggiunto nel 2021 con ben 4.973 nati, il 2.43% dei bimbi che hanno visto la luce in quell'anno.

Probabilmente i genitori hanno scelto sempre di più questo nome, convinti dall'ascesa in tv dell'influencer Tommaso Zorzi.

Edoardo

Il nome Edoardo significa "ricco guardiano"ed è infatti uno dei nomi preferiti dalla Royal Family britannica. L'andamento del nome in Italia è stato, dagli anni novanta ad oggi, sempre in crescita.

Se nel 1999 erano 2199 i bambini nati con questo nome, il loro numero è cresciuto, superando nel 2014 la quota 3000 e registrando tra 2020 e 2022 il maggior e più rapido picco di bimbi nati con questo nome.

Fonte: ISTAT

Nel 2022 sono nati 4748 bambini dal nome Edoardo, ben il 2.35% dei bimbi nati in quell'anno.

Alessandro

Alessandro era uno dei nomi più amati dai genitori italiani negli anni '90. Nel 1999, infatti, secondo i dati ISTAT, sono nati 9000 bambini con questo nome, posizionandolo così al terzo posto della classifica dei nomi più amati dai genitori in quell'anno.

Il suo significato è "protettore di uomini" e proprio per questo venne scelto per molti imperatori romani.

La diffusione del nome è andata pian piano diminuendo, ma non di molto, dagli anni 90 ad oggi rimane sempre tra le preferenze dei genitori. Solo nel 2001 ci fu un rapido calo che portò i piccoli Alessandro, che l'anno precedente erano 9226 a diventare 8697 l'anno seguente. Nel 2021 il numero di bimbi con il nome Alessandro nati ogni anno è sceso sotto la soglia dei 5000, e nel 2022 sono nati 4729 piccoli con questo nome.

Lorenzo

A metà classifica si trova il nome Lorenzo, che seppur sempre meno usato si è mantenuto stabile negli anni, dal 1999 al 2022. Nel 2002 è nato il più alto numero di bimbi con questo nome, precisamente 8464, il 3.12% dei nati in quell'anno.

Fonte: ISTAT

Questa risalita potrebbe essere dovuta alla prima apparizione di Lorenzo Jovanotti, come ospite al Festival di Sanremo. Il nome da lì in avanti è stato sempre meno usato, con delle piccole risalite nel 2005 (8.183 nati), nel 2011 (7.752 nati) e nel 2016 con 6331 nati.

Mattia

Se nel 2006 fossimo entrati in una classe facendo l'appello avremmo trovato all'interno gli stessi bimbi di nome Mattia di quelli che ci saranno nel 2028, questo perché a fine anni '90 i gusti dei genitori italiani in quanto al nome Mattia erano molto simili a quelli dei genitori di oggi.

Nel 1999 secondo i dati ISTAT sono nati 4497 piccoli con questo nome, mentre nel 2022 pochi di meno, 4374. Il picco più alto del nome si è registrato nel 2015, quando sono nati ben 6402 bimbi dal nome Mattia, anno in cui il nome si trovava alla terza posizione della classifica dei 10 nomi più amati dai genitori italiani.

Gabriele

Il nome Gabriele ha un significato strettamente legato alla tradizione biblica, vuol dire "uomo forte di Dio", tra fine anni '90 e inizio anni 2000 ha vissuto una parabola ascendente che ha portato i genitori italiani a scegliere sempre di più questo nome per i propri bambini, con un picco nel 2003 quando sono nati 5984 bimbi con questo nome.

Il nome è stato poi sempre meno utilizzato fino al 2008, quando sono nati 7090 bimbi di nome Gabriele. Dal 2016 in poi il nome è sceso sotto i 5000 bambini nati all'anno e nel 2022 sono nati 4062 bimbi con questo nome.

Riccardo

L'andamento delle preferenze dei genitori riguardo il nome Riccardo, si é mantenuto stabile dagli anni '90 ad oggi. Se nel 1999 sono nati 4634 bimbi con questo nome, nel 2006, 7 anni dopo, il numero era ancora stabile, con 4801 bambini nati con il nome Riccardo.

Fonte: ISTAT

Dal 2018 la scelta di questo nome, nonostante il suo meraviglioso significato "condottiero valoroso", è in calo e nel 2022 sono nati 3753 bimbi con questo nome.

Andrea

Il nome Andrea dagli anni '90 ad oggi è passato dalle stelle alle stalle, seppur nessuno riesca a scalzarlo dalla classifica dei nomi preferiti dai genitori italiani, godeva della prima posizione nel 1999, fino ad essere scalzato da Francesco nel 2001. Nel 1999 nacquero più di 10.000 bambini dal nome Andrea, il 3.91% dei piccoli nati in quell'anno.

Fonte: ISTAT

Nel 2000 il nome ha toccato quota 10.595 bimbi nati, per poi iniziare la sua discesa, che lo ha condotto nel 2022 all'ultimo posto dei 10 nomi più scelti dai genitori italiani.

Il nome è il più famoso tra i nomi unisex italiani, infatti nel 2022 sono nate 161 bimbe dal nome Andrea.