I 5 consigli dell'esperta per scegliere il nome perfetto per il proprio bambino Scegliere il nome per il proprio bambino è sempre complesso, la consulente di nomi Colleen Slagan ha condiviso su TikTok i suoi 5 consigli per dare ai propri figli il nome perfetto.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Colleen Slagan

Colleen Slagan è una consulente di nomi per bambini, una di quelle figure molto in voga in America, che sanno come consigliare i genitori quando davanti alla miriade di nomi femminili, maschili, no gender, italiani, stranieri e antichi, temono di fare la scelta sbagliata per il nome del proprio bimbo e di pentirsene. L’esperta ha pubblicato un video su TikTok condividendo i 5 consigli per scegliere il nome perfetto per il proprio bambino.

“I miei consigli sono studiati ma anche scherzosi e divertenti, la scelta del nome per il proprio bimbo è del tutto personale, nessuno che sta stringendo tra le braccia un pargolo che non rispetta queste regole si senta in alcun modo sbagliato” ha spiegato Slagan alle pagine di Today.com.

No ai nomi abbinati

Alcuni genitori decidono di dare ai propri bimbi nomi che in qualche modo risultino abbinati, e secondo l’esperta di nomi non esiste scelta più sbagliata. “Non parlo di chi sceglie di chiamare tutti i bambini con la stessa iniziale, ma di chi sceglie nomi simili anche nel suono, come Lila e Lyla”. L’esperta spiega che durante le sue consulenze suggerisce ai genitori di evitare anche quei nomi che se sovrapposti abbiano almeno 3 lettere identiche, come Leonardo ed Edoardo o Carola e Carlotta o Carolina e Carlo.

Mai rubare il nome ai figli degli amici

L’esperta spiega che spesso ci si ritrova a fantasticare sul nome che vorremmo dare ai nostri figli, tra amici e di scoprire, quindi, che il nome che un’altra coppia vorrebbe dare al proprio bambino, è davvero bello. Slagan sconsiglia però di rubare l’idea del nome per il proprio bimbo agli amici: “È vero che l’ipotetico nome del proprio bambino sicuramente non è qualcosa che si può rivendicare ma secondo me se la tua migliore amica ti dice che vorrebbe chiamare sua figlia Mila, ma non è ancora rimasta incinta, a differenza tua e tu senza farti problemi scegli il nome Mila per la tua bambina, è sbagliato”.

Scegliere un nome con una grafia insolita

“Cambiare la grafia di un nome tradizionale non è la scelta giusta per rendere il tuo bambino o la tua bambina originale” l’esperta spiega che scegliere nomi come Tomaso al posto di Tommaso, Sophia al posto di Sofia o Alyce al posto di Alice crea solo una gran confusione tutte le volte che il bimbo o la bimba dovrà presentarsi e finirà per veder scrivere il suo nome sempre nel modo sbagliato. Secondo Slagan per essere originali bisogna allora avere il coraggio di scegliere un nome del tutto insolito.

Criticare il nome scelto da altri

Questo consiglio secondo l’esperta dei nomi serve a rinforzare quei genitori che dopo aver scelto il nome per il proprio bimbo o la propria bimba si sentono ripetere di continuo che non è un bel nome. Il nome scelto con le proprie motivazioni è sempre quello che si ritiene più adatto al proprio bimbo e non c’è nulla di cui pentirsi: “Questa è una cosa che sento di dire soprattutto ai nonni: evitate di dare giudizi sul nome dei vostri nipoti”.

Sì a nomi e cognomi dal passato

La consulente di nomi per bambini Slagan spiega che spesso quando si decide di dare ai propri figli il nome dei nonni, o come secondo nome quello di un parente lontano ci si sente dire che così non dà un’identità originale al proprio bambino, ma non è così. “Non dico che bisogna dare al bambino 100 nomi e altrettanti cognomi, ma credo sia un bel modo di portare avanti i legami familiari dare al bambino il nome di un nonno o portare avanti anche il cognome della mamma, dando due cognomi al piccolo”.