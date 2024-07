Nomi antichi per bambini: quali sono e perché sceglierli per i propri figli

video suggerito

Benché qualcuno li consideri fuori moda e poco attraenti, i nomi antichi che affondano le radici nella nostra cultura rimangono una scelta allettante per tutti quei genitori alla ricerca di un'alternativa originale e ricca di fascino per il proprio bimbo o la propria bimba in arrivo.

La bellezza dei nomi antichi come "Tiberio", "Gregorio", "Flavia" o "Cornelia" risiede infatti nella loro eleganza senza tempo e nel profondo significato che trasmettono. Perché dunque non guardare anche al passato mentre stiamo pianificando il futuro dei nostri bambini?

Perché scegliere un nome antico

Ci sono diverse ragioni per cui i genitori potrebbero optare per un nome antico.

Il primo motivo risiede nel fatto che, a dispetto dei tanti secoli d'utilizzo, i nomi di questo genere non sanno di "già sentito" e per i tempi moderni suonano come decisamente originali, conferendo al bambino un’identità unica e distinta.

Molti nomi antichi sono poi ricchi di storia e hanno significati profondi, che possono riflettere qualità desiderabili, onorare le proprie radici culturali e, perché no, mantenere vive le tradizioni familiari.

Per gli appassionati di Storia, infine, chiamare un figlio o una figlia con il nome di un grande personaggio di tempi che furono può rievocare atmosfere legate a figure illustri del passato.

Nomi antichi per bambini

Tra i nomi antichi per i bambini possiamo elencare alcune possibilità provenienti dal mondo romano e medievale.

Augusto : Dal latino Augustus, significa "venerabile, maestoso".

: Dal latino Augustus, significa "venerabile, maestoso". Ettore: Dal greco Hektor, significa "che possiede fermezza".

Dal greco Hektor, significa "che possiede fermezza". Leone: É un nome che simboleggia forza e coraggio. È stato scelto da ben tredici Pontefici, soprattutto in epoca medievale.

É un nome che simboleggia forza e coraggio. È stato scelto da ben tredici Pontefici, soprattutto in epoca medievale. Gregorio : un altro nome molto comune tra nobili e Papi. Il suo significato è traducibile con "colui che è attento", "colui che si è risvegliato.

: un altro nome molto comune tra nobili e Papi. Il suo significato è traducibile con "colui che è attento", "colui che si è risvegliato. Caio : dall'etimologia latina incerta (proviene da Gaius) era un prenomen molto diffuso nell'antica Roma ed è appertnuto anche a Caio Giulio Cesare, il condottiero più celebre dell'antichità.

: dall'etimologia latina incerta (proviene da Gaius) era un prenomen molto diffuso nell'antica Roma ed è appertnuto anche a Caio Giulio Cesare, il condottiero più celebre dell'antichità. Lucio : Dal latino Lucius, significa "nato alle prime luci del giorno".

: Dal latino Lucius, significa "nato alle prime luci del giorno". Gualtiero : "colui che comanda eserciti", è un nome di origine germanica ed era molto diffuso nel Medioevo e nell'Età Moderna.

: "colui che comanda eserciti", è un nome di origine germanica ed era molto diffuso nel Medioevo e nell'Età Moderna. Callisto : un nome bene augurante che significa "il più bello".

: un nome bene augurante che significa "il più bello". Tiberio : nome derivato dal fiume Tevere, che in latino si chiamava Tiberis.

: nome derivato dal fiume Tevere, che in latino si chiamava Tiberis. Valerio : Dal latino Valerius, significa "forte, vigoroso".

: Dal latino Valerius, significa "forte, vigoroso". Virgilio: il significato è incerto ma è stato reso immortale dal celebre poeta romano autore dell'Eneide.

Nomi antichi femminili per bambine

Anche per le bimbe la cultura dell'Antica Roma può rivelarsi un prezioso tesoro dal quale attingere.

Aurelia :Dal latino Aurelius, significa "dorata". Era uno dei nomi romani più celebri dell'antichità

:Dal latino Aurelius, significa "dorata". Era uno dei nomi romani più celebri dell'antichità Claudia : Dal latino Claudia, deriva da claudus che significa "zoppo", ma è anche il nome di una famosa gens romana che diede i natali ad alcuni imperatori come Augusto, Tiberio e Nerone.

: Dal latino Claudia, deriva da claudus che significa "zoppo", ma è anche il nome di una famosa gens romana che diede i natali ad alcuni imperatori come Augusto, Tiberio e Nerone. Flavia : nome latino Flavius che significa "dai capelli biondi".

: nome latino Flavius che significa "dai capelli biondi". Giulia : altro nome derivante da una delle famiglie patrizie più importanti di Roma.

: altro nome derivante da una delle famiglie patrizie più importanti di Roma. Maddalena : l'etimologia dal greco è curiosa, poiché si traduce come "abitante della città di Magdala", tuttavia rimane un nome importante, legato a importanti personaggi storici e religiosi.

: l'etimologia dal greco è curiosa, poiché si traduce come "abitante della città di Magdala", tuttavia rimane un nome importante, legato a importanti personaggi storici e religiosi. Iolanda : nome medievale proveniente dalla Francia. L'etimologia è incerta ma probabilmente vanta origini germaniche

: nome medievale proveniente dalla Francia. L'etimologia è incerta ma probabilmente vanta origini germaniche Marzia : Dal latino Martius, legato a Marte, il dio della guerra.

: Dal latino Martius, legato a Marte, il dio della guerra. Sapia : nome di nobildonna tipico della Toscana medievale. L'accento cade sulla prima sillaba.

: nome di nobildonna tipico della Toscana medievale. L'accento cade sulla prima sillaba. Ottavia : nell'antica Roma veniva utilizzato spesso per indicare l'ottava figlia della famiglia.

: nell'antica Roma veniva utilizzato spesso per indicare l'ottava figlia della famiglia. Sabina : Dal latino Sabinus, richiama ai Sabini, un antico popolo italico.

: Dal latino Sabinus, richiama ai Sabini, un antico popolo italico. Vittoria: Dal latino Victoria e un significato eloquente.

Questi nomi, carichi di storia e significato, possono fornire ai bambini un senso di identità unico e un collegamento tangibile con le tradizioni culturali e familiari. Con la loro eleganza senza tempo, i nomi antichi continuano a incantare e a ispirare le nuove generazioni.