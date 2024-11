video suggerito

"Ti chiamerò come il papà del mio migliore amico": la nuova tendenza dei genitori nella scelta dei nomi per i figli Chi diventerà mamma o papà nel 2025 probabilmente sceglierà per proprio figlio o propria figlia il nome di un genitore del suo migliore amico, oppure opterà per un nome unisex, allontanandosi comunque dai nomi più scelti fino ad ora.

A cura di Sophia Crotti

I nomi "tradizionali" tornano in voga tra i genitori e, secondo gli esperti, per il 2025 la tendenza dei genitori nella scelta dei nomi per i propri bambini, sarà quella di optare per il nome del papà o della mamma dei loro migliori amici. Ma perché accade e quali saranno dunque in Italia i nomi che torneranno di moda tra i piccoli nati della Gen alpha.

Perché i genitori sceglieranno per i figli nomi tradizionali?

Per non cadere nella banale scelta del nome dei nonni, che a volte più che un gesto d'amore sembra essere frutto di un retaggio culturale strettamente legato alla tradizione, mamme e papà del 2025 opteranno per il nome dei genitori dei propri amici. Ad affermarlo è stata Colleen Slagen una consulente di nomi per bambini alle pagine di Today.com, che ha riscontrato questa tendenza tra i genitori americani.

Questa inversione di rotta nella scelta dei nomi per bambini confermerebbe una sorta di fastidio nelle nuove generazioni di genitori all'idea di dare ai propri bambini nomi famosi e inflazionati, presenti da anni nelle classifiche Istat. Per tanto, come spiega la dottoressa Slagen, i genitori punteranno alla novità, o nomi tradizionali, provenienti appunto dalle storie familiari dei loro amici o nomi no gender. Anche il professor Enzo Cafferelli, linguista esperto in onomastica, aveva specificato a Fanpage.it che i nomi più scelti dai genitori per il futuro prossimo saranno appunto Elia, Enea e Noah, nomi unisex, ma anche Sole e Luna, nomi ispirati agli astri e, rispetto alle classifiche dei nomi più scelti, originali.

Tuttavia, secondo il professore, non mancheranno nelle classifiche dei prossimi anni il nome Vittoria, Ginevra, Beatrice, di origine medievale Leonardo ed Edoardo.

Il motivo di questa ricerca del nome perfetto per il proprio bimbo nel passato sarebbe proprio dettata dal passaggio da nome "vecchio" che sembra mal associarsi alla coccarda che si espone quando nasce un bebè a nome "antico" che come tutto ciò che è vintage su noi esseri umani riesce ad avere non poco fascino.

Quali sono in Italia i nomi dei genitori dei nostri migliori amici

Il fenomeno americano potrebbe comunque verificarsi anche nel nostro Paese, se così fosse i bimbi nati dal 2025 in avanti potrebbero avere, come spiega una ricerca svolta da Treccani che ha analizzato i nomi più scelti nel Novecento, nomi che mancano da un po' nelle classifiche Istat italiane ma che appena una ventina di anni fa le popolavano.

Per le bambine potrebbero dunque tornare di moda Angela, Maria, Teresa, Anna, Lucia, Rosa, Giovanna, Francesca, Olimpia, Virginia, Clelia, Melissa, Nicoletta e Vanda.

Achille, Cesare, Giuseppe, Giovanni, Antonio, Luigi, Francesco, Mario, Angelo, Vincenzo, Salvatore, Ettore, Elio, ma anche quelli che negli anni '50 erano nomi innovativi come Walter, Danilo e Loris, sono i nomi che potrebbero rientrare tra i più scelti per i bambini.

Parlando invece di nomi unisex potrebbe verificarsi un aumento di Elia, Enea, Noah, Liam, Kai, Blue, Storm, indistintamente attribuibili a bambine o bambini.