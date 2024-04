Chiamalo come una stella: i nomi per i figli ispirati al cosmo per gli amanti dell’astronomia

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Quanto è complesso trovare il nome perfetto per i propri figli? Non resta che affidarsi alle stelle, nel vero senso della parola. Sono tantissimi i nomi per bambini e per bambine che trovano la loro ispirazione nei pianeti del cosmo e negli astri della volta celeste, dal Re Desiderio alla Winx Stella, passando per re Sole e per Bellatrix in Harry Potter ecco quali sono i nomi per bambini ispirati alle stelle.

Nomi femminili ispirati alle stelle

Tra i nomi femminili che trovano la loro ispirazione tra stelle e pianeti c’è Stella che, secondo i dati Istat, è stato utilizzato nel 2022 da 567 famiglie per le proprie bambine. Il suo significato è “astro lucente” e sceglierlo per la propria bimba significa augurarle un futuro luminoso. Ma il nome che i genitori italiani sembrano apprezzare di più in assoluto tra quelli dedicati ai corpi celesti, per le bambine è sicuramente Sole, insieme a tutte le varianti e nomi composti da Maria Sole a Soleil. Se ad inizio secolo erano meno di 5 le piccole nate con questo nome, nel 2022 sono state registrate ben 916 bimbe con questo nome. Anche in questo caso il significato è legato alla luminosità e significa “splendore”.

Ecco una lista di nomi per bambina ispirati agli astri:

Bellatrix: il nome è lo stesso di una delle costellazioni di Orione, non è molto usato in Italia, ma molto apprezzato all'estero.

il nome è lo stesso di una delle costellazioni di Orione, non è molto usato in Italia, ma molto apprezzato all'estero. Cassiopea : questo nome affonda le sue origini nella mitologia greca, era infatti la madre di Andromeda. Non si conoscono le origini etimologiche del nome ma ad oggi si chiama così una costellazione settentrionale.

: questo nome affonda le sue origini nella mitologia greca, era infatti la madre di Andromeda. Non si conoscono le origini etimologiche del nome ma ad oggi si chiama così una costellazione settentrionale. Luna : il nome del satellite della Terra, che illumina le notti, ispira ogni anno moltissimi genitori, l'etimologia è indoeuropea "leuk-" e significa "luce riflessa". Nel 2022 è stato scelto per 828 bambine, posizionando così come il nome secondo tra i più scelti dai genitori che si ispirano alla volta celeste.

: il nome del satellite della Terra, che illumina le notti, ispira ogni anno moltissimi genitori, l'etimologia è indoeuropea "leuk-" e significa "luce riflessa". Nel 2022 è stato scelto per 828 bambine, posizionando così come che si ispirano alla volta celeste. Selene : in pochi sanno che il nome Selene significa proprio " luna ". La sua etimologia greca, infatti, Σελήνη, rimanda alla luminosità.

: in pochi sanno che il nome Selene significa proprio " ". La sua etimologia greca, infatti, Σελήνη, rimanda alla luminosità. Iris : un altro elemento che fa parte della volta celeste pur non essendo un astro è l'arcobaleno . Questo perché per gli antichi greci "Iris" era la dea incaricata di trasmettere i messaggi degli dei, proprio come l'arcobaleno informava del ritorno del sole, dopo la pioggia.

: un altro elemento che fa parte della volta celeste pur non essendo un astro è . Questo perché per gli antichi greci "Iris" era la dea incaricata di trasmettere i messaggi degli dei, proprio come l'arcobaleno informava del ritorno del sole, dopo la pioggia. Callisto: questo nome per bambina è un altro appellativo con il quale ci si riferisce alla costellazione dell'Orsa Maggiore. Il significato del nome è "la più bella", la sua radice etimologica infatti è legata a kalos, il concetto di bellezza e bontà greco.

questo nome per bambina è un altro appellativo con il quale ci si riferisce alla costellazione dell'Orsa Maggiore. Il significato del nome è "la più bella", la sua radice etimologica infatti è legata a kalos, il concetto di bellezza e bontà greco. Elettra: dalla radice elektron, il nome significa "materiale splendente", questo materiale si pensava provenisse proprio dal Sole e si fosse solidificato sulla terra sotto forma di Ambra.

dalla radice elektron, il nome significa "materiale splendente", questo materiale si pensava provenisse proprio dal Sole e si fosse solidificato sulla terra sotto forma di Ambra. Astra: un nome non molto scelto dai genitori italiani, secondo i dati ISTAT nel 2022 sono nate appena 7 bimbe con questo nome ma che rimanda alle stelle lucenti del cielo.

un nome non molto scelto dai genitori italiani, secondo i dati ISTAT nel 2022 sono nate appena 7 bimbe con questo nome ma che rimanda alle stelle lucenti del cielo. Siria: il nome rimanda a Syrius, la stella più luminosa della volta celeste, il suo significato rimanda alla brillantezza e alla luminosità.

il nome rimanda a Syrius, la stella più luminosa della volta celeste, il suo significato rimanda alla brillantezza e alla luminosità. Celeste: il terzo nome tra i più scelti dai genitori italiani per le bambine che trova ispirazione nel cielo è Celeste, che ogni anno diventa il nome di più di 600 bambine.

il terzo nome tra i più scelti dai genitori italiani per le bambine che trova ispirazione nel cielo è Celeste, che ogni anno diventa il nome di più di 600 bambine. Danica: anche se all'apparenza questo nome sembra non c'entrare con le stelle del cielo, la sua etimologia deriva dallo slavo e rimanda alla prima stella del mattino, che gli antichi erroneamente identificavano nel pianeta Venere.

anche se all'apparenza questo nome sembra non c'entrare con le stelle del cielo, la sua etimologia deriva dallo slavo e rimanda alla prima stella del mattino, che gli antichi erroneamente identificavano nel pianeta Venere. Ester: il nome Ester rimanda nel suono alla parola Astro, e infatti è di origine ebraica e significa "stella", per questo rientra tra i nomi per bambine ispirati ai corpi celesti.

il nome Ester rimanda nel suono alla parola Astro, e infatti è di origine ebraica e significa "stella", per questo rientra tra i nomi per bambine ispirati ai corpi celesti. Cordelia: un satellite del pianeta Urano, il nome Cordelia viene scelto ogni anno da meno di 5 coppie di genitori.

Nomi maschili ispirati alle stelle

Le stelle sono di ispirazione anche per i nomi maschili, alcuni, come Atlante o Orione è evidente lo siano, altri come Arturo o Delfino vanno indagati a fondo per comprenderne la connessione con il cielo. Vediamone alcuni:

Arturo : è il nome attribuito alla stella più luminosa subito dopo Sirio, la sua etimologia è greca ma dal significato incerto, potrebbe significare "guardiano del Nord" o "Guardiano dell'Orsa", per questo viene chiamata così proprio la stella più vicina alla costellazione dell'Orsa Maggiore.

: è il nome attribuito alla stella più luminosa subito dopo Sirio, la sua etimologia è greca ma dal significato incerto, potrebbe significare "guardiano del Nord" o "Guardiano dell'Orsa", per questo viene chiamata così proprio la stella più vicina alla costellazione dell'Orsa Maggiore. Atlante: il nome deriva dalla mitologia greca e indica colui che portò infatti il cielo sulla propria schiena.

il nome deriva dalla mitologia greca e indica colui che portò infatti il cielo sulla propria schiena. Leone : potrebbe non sembrare un nome legato all'astronomia ma in realtà la costellazione del Leone esiste e si trova tra quella delle Vergine e il Cancro. Il nome Leone poi è legato alla forza ed è scelto dal 2011 da un numero sempre maggiore di genitori.

: potrebbe non sembrare un nome legato all'astronomia ma in realtà la costellazione del Leone esiste e si trova tra quella delle Vergine e il Cancro. Il nome Leone poi è legato alla forza ed è scelto dal 2011 da un numero sempre maggiore di genitori. Cruz: non è un nome molto conosciuto in Italia ma è molto diffuso in Spagna, significa Croce ed è anche

non è un nome molto conosciuto in Italia ma è molto diffuso in Spagna, significa Croce ed è anche Sirio : come la versione femminile Siria, questo nome deriva da Syrius, la stella più luminosa del firmamento.

: come la versione femminile Siria, questo nome deriva da Syrius, la stella più luminosa del firmamento. Draco : questo nome che viene associato con grande facilità al protagonista crudele di Harry Potter, Draco Malfoy, significa "dragone" ed. è una costellazione visibile solo dall'emisfero boreale, così denominata perché assomiglia ad un drago nella forma.

: questo nome che viene associato con grande facilità al protagonista crudele di Harry Potter, Draco Malfoy, significa "dragone" ed. è una costellazione visibile solo dall'emisfero boreale, così denominata perché assomiglia ad un drago nella forma. Castore : il nome Castore significa "colui che splende" e rimanda dunque alla volta celeste.

: il nome Castore significa "colui che splende" e rimanda dunque alla volta celeste. Stefano : il significato del nome Stefano, uno dei più usati per bambini, significa "corona", dunque è simbolo di regalità, ed è anche il nome di uno dei satelliti di Urano.

: il significato del nome Stefano, uno dei più usati per bambini, significa "corona", dunque è simbolo di regalità, ed è anche il nome di uno dei satelliti di Urano. Urano: questo nome è forse il più legato al firmamento, infatti significa "cielo stellato" o "firmamento".

Nomi femminili e maschili ispirati alle stelle in ordine alfabetico

Se tra i tanti corpi celesti non si sa proprio da quale farsi ispirare per scegliere il nome per il proprio bambino, ecco un elenco di nomi ispirati a stelle e pianeti in ordine alfabetico:

