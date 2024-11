Nomi per cagne: centinaia di idee belle e originali, dalla A alla Z

Quando in famiglia arriva una cagnolina, una delle prime cose da fare è scegliere il nome che la accompagnerà per tutta la vita. Che preferiate i nomi corti o quelli lunghi, quelli famosi o ispirati alla mitologia, ecco un elenco con centinaia di idee originali per scegliere il nome per cane femmina perfetto!

Quando arriva un cane in famiglia, una delle prime cose da fare è sicuramente trovare il nome giusto per lui o lei. È una scelta molto importante perché quel nome lo accompagnerà per tutta la vita.

È importante non cambiare il nome una volta scelto e, almeno finché il cucciolo non avrà imparato come si chiama, resistere alla tentazione di usare diminutivi e vezzeggiativi. Con il tempo, vedrete che imparerà a riconoscere il tono della vostra voce e a rispondere non solo al suo nome, ma anche ai soprannomi.

Se avete appena dato il benvenuto a una cagnolina e non riuscite a decidere come chiamarla, niente panico: abbiamo per voi alcuni suggerimenti e una lunga lista con centinaia di nomi per cani femmine di ogni tipo, originali, corti, ispirati a personaggi famosi e alla mitologia. Date un'occhiata, sicuramente tra tante idee troverete quello che fa per lei!

Come scegliere il nome del tuo cane

Prima di scegliere un nome per il vostro cane, è bene tenere presenti alcune semplici "regole". Innanzitutto, il nome deve essere facile da pronunciare per noi e facile da ascoltare per lui.

Non deve poi essere troppo lungo, perché in questo modo richiamarlo è più semplice. Nomi corti, come Kim, Asia, Bella sono perfetti. Non preoccupatevi se il nome è molto breve, non si confonderà con altri termini di uso quotidiano, il vostro cane sa capire benissimo dal tono di voce se lo state semplicemente chiamando o se gli state chiedendo di fare qualcosa. Ovviamente, meglio evitare di chiamarlo come altri membri della famiglia, umani e non, per non generare confusione.

Potete scegliere anche un nome famoso, ad esempio Peggy o Lilli, come le protagoniste dei film d'animazione Disney "La carica dei 101" e "Lilli e il Vagabondo", oppure un nome tratto dalla mitologia greca, come Era e Diana. L'importante è essere originali!

Nomi per cane femmina con la A

Abby

Annabella

Annie

Amy

Alaska

Alfa

Afrodite

Allegra

Alba

Alina

Aida

Ada

Agata

Akira

Asha

Amada

Amanda

Alma

Arancina

Asia

Ambra

Amelie

Amber

Alicia

Angel

Apple

Antea

Artemide

Arya

Aria

Avena

Avril

Azzurra

Astra

Alena

Ariel

Alana

Aura

Atena

Nomi per cane femmina con la B

Bella

Briciola

Bionda

Becky

Berna

Beauty

Birba

Bijou

Bianca

Biancaneve

Baby

Barbie

Babe

Bailey

Banana

Brenda

Betty

Beyonce

Blake

Blondie

Bruna

Blossom

Bimba

Bossy

Blair

Bonnie

Buona

Bora

Bonita

Bubi

Bounty

Brezza

Belle

Buffy

Brigitte

Britney

Bubble

Nomi per cane femmina con la C

Cake

Cheeky

Calliope

Cheope

Choco

Coco

Candida

Cardy

Carina

Carry

Chanel

Cuba

Chérie

Chica

Chimera

Carol

Chloe

Chocolate

Ciara

Celeste

Cleopatra

Candy

Coraline

Contessa

Clio

Cloe

Coca

Cometa

Candela

Cookie

Cannella

Crazy

Nomi per cane femmina con la D

Debby

Dada

Diamante

Diletta

Diana

Diva

Daisy

Dama

Daenerys

Dana

Divina

Dea

Dakota

Deli

Dede

Demetra

Dolly

Dorotea

Dory

Dream

Dixi

Divina

Dolce

Dolcetto

Dora

Destiny

Nomi per cane femmina con la E

Emma

Earth

Evelin

Ella

Ellie

Eclipse

Erin

Edith

Elda

Easy

Era

Elektra

Ermione

Elsa

Emmy

Elfa

Esmeralda

Estrella

Eureka

Evita

Nomi per cane femmina con la F

Fairy

Fiamma

Faith

Fiorella

Fanny

Flora

Fata

Febe

Fiona

Fergie

Fiaba

Freya

Fragola

Fortuna

Foxy

Funny

Freccia

Frida

Nomi per cane femmina con la G

Gaia

Gigi

Gaga

Gilda

Grazia

Geppy

Gea

Giunone

Geisha

Guenda

Gilly

Gina

Giulietta

Ginestra

Gnocca

Gioconda

Gioia

Gocciola

Gipsy

Girl

Glitter

Goccia

Guevara

Guapa

Gwen

Gravity

Gucci

Nomi per cane femmina con la H

Heart

Happy

Hanna

Hakira

Helena

Heaven

Hera

Hermosa

History

Heather

Havana

Helga

Her

Herby

Honey

Hey

Hippie

Holy

Hope

Hola

Nomi per cane femmina con la I

Ibis

Ivory

Ice

Ida

Ivonne

Illy

Imma

Ibiza

Indie

Inka

Inna

Ivy

Izzy

Iride

Isotta

Irina

Iris

Ingrid

Indiana

Itaca

Italia

Iva

Nomi per cane femmina con la J

Jacuzzi

Juppy

Jade

Jakarta

Janette

Jamaica

Jersey

Jolie

Jamila

Jana

Joiosa

Jasmine

Jenny

Jara

Joelle

Jessie

Judith

Jilly

Jo

Joy

Jody

Jessie

Jojo

Jolie

Juicy

July

Nomi per cane femmina con la K

Katty

Kendall

Kylie

Khloè

Kim

Kaleesi

Kora

Kara

Kiki

Kelly

Karima

Katrina

Karina

Karma

Katy

Karen

Kira

KitKat

Kitty

Nomi per cane femmina con la L

Lady

Lola

Love

Laika

Leslie

Lana

Lancia

Lazy

Lelly

Lessie

Lira

Lila

Lilly

Lea

Leia

Leila

Lexa

Lince

Linda

Luna

Lisa

Liu

Loca

Lolita

Londra

Lucy

Lulù

Nomi per cane femmina con la M

Maga

Marge

Marmelade

Mami

Malika

Margot

Marchesa

Masha

Maya

Moira

Meghan

Merry

Mia

Monnalisa

Mafi

Mila

Mimi

Memole

Mina

Minerva

Melinda

Melody

Moana

Moka

Monella

Miele

Money

Monnalisa

Mafi

Maggie

Mariel

Nomi per cane femmina con la N

Neve

Naike

Nairobi

Naya

Nala

Navy

Nana

Nanna

Naomi

Noemi

Nespola

Neve

Nefertari

Nefertiti

Nera

Nerina

Nelly

Nicky

Nanà

Nuk

Nike

Nuvola

Nikita

Nina

Nocciola

Nutella

Numa

Nomi per cane femmina con la O

Osha

Omelette

Omega

Olimpia

Ombra

Orly

Orsa

Oceania

Orietta

Odissea

Oliva

Olly

Ohana

Octavia

Onda

Osiride

Odette

Nomi per cane femmina con la P

Pandora

Purple

Pussy

Pallina

Penelope

Penny

Panna

Paprika

Patty

Pimpa

Peppa

Pimkie

Pippa

Priscilla

Pollon

Paris

Poppy

Pesca

Petra

Pierina

Pinta

Pipa

Pixie

Princess

Pupetta

Prisma

Puffetta

Puntina

Nomi per cane femmina con la Q

Queen

Queenie

Qimba

Quiet

Nomi per cane femmina con la R

Rumba

Rosa

Rachel

Raja

Raffy

Rapunzel

Ramona

Rania

Ruby

Regina

Reina

Rea

Ronda

Rihanna

Rica

Ruth

Riva

Rose

Roxanne

Roxy

Nomi per cane femmina con la S

Sabbia

Sunkiss

Sunny

Sailor

Sakura

Sabina

Selena

Shelly

Sfinge

Sally

Shaila

Sandy

Sofia

Sky

Sole

Soleil

Stella

Serenity

Saba

Shiba

Shiva

Stella

Sora

Soraya

Sugar

Nomi per cane femmina con la T

Thelma

Takata

Taki

Tokio

Tiffany

Tamara

Tascha

Thai

Taylor

Tempesta

Tully

Trix

Tequila

Terry

Tiara

Tessa

Trinity

Tina

Topina

Tosca

Trudy

Nomi per cane femmina con la U

Ursula

Uga

Uva

Uvetta

Ugly

Ulla

Uma

Utopia

Nomi per cane femmina con la V

Vaiana

Vodka

Valencia

Vita

Vamp

Virna

Violetta

Vaniglia

Viola

Vanity

Venere

Vilma

Venus

Verdiana

Vanya

Vera

Vicky

Victoria

Nomi per cane femmina con la W

Waka

Woman

Whoopi

Witch

Wally

Wanda

Wilma

Wanna

Wella

Willow

Wendy

White

Whitney

Wilka

Nomi per cane femmina con la X

Xira

Xana

Xenia

Xandra

Xena

Xara

Xaviera

Nomi per cane femmina con la Y

Yoko

Yuki

Yvette

Yanna

Yoga

Yara

Yary

Yuma

Yellow

Yvonne

Nomi per cane femmina con la Z