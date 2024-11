Nomi per gatti: +200 idee originali per maschi e femmine

Quando in famiglia arriva un gattino, una delle prime cose da fare è scegliere il nome che lo accompagnerà per tutta la vita. Se non hai idea di come chiamare il nuovo arrivato, ecco alcuni suggerimenti per fare la giusta scelta e una lista di nomi per gatti, sia maschi che femmine, belli e originali.

Quando in casa arriva un gatto, una delle prime cose che tutti ci chiediamo è: come lo chiamo? La scelta del nome è molto importante, perché accompagnerà lui e noi durante tutta la sua vita. Anche se molti pensano che per un gatto il nome conti poco, perché a differenza del cane sembra non rispondere ai richiami, sappiate che non è così: per i nostri amati felini il nome conta, eccome!

Anche il gatto impara il suo nome e sa riconoscere senza problemi la vostra voce che li chiama. È importante scegliere un nome corto, facile da pronunciare e ascoltare, meglio se originale, diverso dai nomi degli altri membri della famiglia, umani e non.

Potete poi scegliere tra nomi famosi, ad esempio per le gatte Minou o Duchessa, protagoniste de "Gli Aristogatti", per i maschi Birba, come il gatto di Gargamella, il mago cattivo de "I Puffi". Altri nomi popolari e diffusi in Italia sono Chicco e Chicca, Luna, Pallino e Pallina, Micio e Micia.

Una buona idea potrebbe essere scegliere il nome in base alle caratteristiche fisiche del nuovo arrivato, come Batuffolo, perfetto per i mici dal pelo lungo e soffice, o Neve, per i gatti bianchi.

Se non riuscite proprio a decidere, niente panico: abbiamo stilato per voi un elenco di nomi per gatti, sia maschi che femmine, in ordine alfabetico, tra cui sicuramente troverete quello che fa per voi, anzi, per il vostro gatto!

Nomi per gatti maschi

Alex

Abel

Alvin

Adam

Anacleto

Archie

Athos

Andy

Aramis

Asso

Asterix

Baffo

Batuffolo

Barone

Biagio

Billy

Birba

Birillo

Blu

Ciccio

Camillo

Chopin

Casper

Chicco

Cappuccino

Curry

Charlie

Coco

Cucciolo

Chris

Cosmo

Dixie

Denver

Dodo

Dudù

Dandy

Dustin

Dusty

Dragon

Duca

Einstein

Emmet

Eric

Eros

Elio

Energy

Ettore

Felix

Figaro

Fiocco

Frizzie

Flipper

Frisky

Furry

Floyd

Fluffy

Garfield

Gandalf

Gaston

Gabriel

Guinness

Gino

Gatsby

Harry

Hamilton

Harvey

Honey

Homer

Harley

Hunter

Iago

Ice

Ink

Igor

Jack

Jafar

Jerry

Jester

Jasper

Jingle

Joy

Joker

Jimmy

Joice

Jazz

Julius

Kratos

Ken

Kim

King

Koala

Kronos

Kit Kat

Leo

Lenny

Lucifer

Lupin

Lince

Louis

Lord

Logan

Lucky

Luigi

Max

Micio

Macho

Macchia

Merlino

Mickey

Money

Moustache

Momo

Milo

Nemo

Nerone

Nerino

Noel

Ninja

Neko

Nathan

Noè

Obelix

Odino

Omar

Orfeo

Orazio

Ozzy

Osborne

Otto

Oliver

Oreo

Oscar

Pallino

Paco

Pepe

Pantera

Puma

Pablo

Pulce

Quark

Quentin

Quinn

Rocky

Rambo

Ray

Ron

Ranma

Rocco

Remì

Rufus

Rupert

Romeo

Sammy

Saul

Saetta

Samuel

Sam

Simba

Sirius

Silvestro

Stregatto

Scott

Scotty

Storm

Shadow

Simon

Sonny

Tiger

Tigro

Tigre

Taco

Turbo

Tyson

Tommy

Tippy

Toy

Timon

Terrence

Toby

Tom

Ulisse

Uncino

Usher

Urban

Venom

Vinny

Whisky

Wagner

Woody

Winnie

Willow

Whisper

Willy

Wonka

Xander

Xavier

Xioman

Yeti

Yellow

Yoyo

Yuki

Young

Yumi

Zorro

Zack

Zenzero

Zampa

Zeno

Zeus

Ziggy

Zola

Zucchero

Nomi per gatti femmine