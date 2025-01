7 razze di gatti senza pelo: dallo Sphynx al “gatto nudo hawaiiano”

I gatti senza pelo o con scarsa peluria sono tra le razze più particolari di felini domestici. La caratteristica assenza di pelo, pur essendo uno svantaggio naturale per il gatto, ha catturato l'interesse umano che, attraverso la selezione, ha creato diverse razze di cosiddetti "gatti nudi". La loro mancanza di mantello induce molti a pensare che siano anallergici, ma spesso l'allergene è nella saliva depositata sul pelo, non nel pelo stesso. Inoltre, questi gatti soffrono le temperature estreme e richiedono cure speciali.

I gatti senza pelo sono apparsi spontaneamente diverse volte nella storia: questa mutazione, riscontrata già nell'antico Egitto e nelle civiltà del Centro e Sud America, è stata fissata solo dagli anni 70 del secolo scorso. La prima razza ufficialmente riconosciuta è stata lo Sphynx canadese, nato nel 1971 in Minnesota e successivamente in Europa nel 1978. Da allora, sono state sviluppate diverse altre razze, ognuna con la sua storia e caratteristiche uniche.

Sphynx canadese

Lo Sphynx canadese è la razza senza pelo per eccellenza. Selezionata a partire dal 1971, la sua mutazione recessiva ha richiesto una cura particolare per essere stabilizzata. Questi gatti sono noti per la loro curiosità e il carattere affettuoso, amano il contatto fisico e soffrono molto gli sbalzi di temperatura. La loro pelle richiede cure specifiche, inclusi bagni frequenti per mantenerla in salute.

Don Sphynx

Il Don Sphynx, o Donskoy, proviene dalla Russia e si distingue per una mutazione dominante (e non recessiva come nel cugino canadese) che causa la perdita del mantello entro il primo anno di vita. Nato nel 1987, è un gatto socievole e adattabile, che richiede cure particolari per la pelle, tra cui bagni frequenti e pulizia costante. Anche se la sua pelle è più dura rispetto allo Sphynx canadese, necessita di attenzioni continue.

Peterbald

Il Peterbald, anch'esso russo, è il risultato dell'incrocio tra un Don Sphynx e un Siamese, ed è conosciuto come il "siamese nudo". Esistono tre varietà: l'Hairless, completamente privo di peli; il Flock, con una peluria non più lunga di 2 millimetri; e il Brush, con parti pelose e altre nude. Sono gatti attivi, intelligenti e chiacchieroni che necessitano, però, di costanti cure per la pelle.

Kohona

Il Kohona, o gatto nudo hawaiiano, è completamente privo di bulbi piliferi, rendendolo l'unico gatto veramente senza pelo. Questa mutazione, riscontrata per la prima volta alle Hawaii, è stata selezionata in California in un unico allevamento, rendendo questa razza estremamente rara. La pelle del Kohona è caratterizzata da rughe evidenti e richiede cure particolari per mantenerla sana.

Gatto Elfo

Il gatto Elfo (in inglese Elf cat) è un incrocio tra un Don Sphynx e un American Curl, nato per la prima volta nel 2007. Questo gatto combina l'assenza di pelo dello Sphynx con le orecchie curve dell'American Curl, risultando in un aspetto unico che ricorda gli elfi di Harry Potter, da cui prende il nome. Sono gatti affettuosi e socievoli che richiedono protezione dalle escursioni termiche e dalla luce solare diretta.

Levkoy ucraino

Il Levkoy, nato recentemente dall'incrocio tra Don Sphynx e Scottish Fold, ha, invece, delle caratteristiche orecchie piegate in avanti. Questa razza, sviluppata in Ucraina, eredita purtroppo le problematiche di salute legate alla mutazione dello Scottish Fold, inclusi problemi articolari e scheletrici. Molte associazioni non riconoscono quindi questa razza per motivi di benessere animale.

Gatto Bambino

Il gatto Bambino, infine, sviluppato nel 2005 dall'incrocio tra uno Sphynx canadese e un Munchkin, ha ereditato gli arti corti del Munchkin e l'assenza di pelo dello Sphynx. Questa razza sperimentale può soffrire di gravi patologie, come le osteoartriti, che ne compromettono la qualità della vita. Anche in questo caso, molte associazioni non ne riconoscono la legittimità per scoraggiare l'allevamento di razze con problematiche di salute.