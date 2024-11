Nomi per cani maschi: più di 500 idee originali per il tuo cucciolo

Quando in famiglia arriva un cane, la prima cosa da fare è scegliere il nome che lo accompagnerà per tutta la vita. Se non sapete da dove cominciare, ecco una lista con centinaia di idee belle e originali, nomi per cani maschi di taglia piccola e grande, ispirati a personaggi famosi o dal significato profondo.

Quando arriva un cucciolo in famiglia, la prima cosa da fare è decidere come chiamarlo. Ogni cane si identifica con il suo nome e risponde al richiamo quando sente pronunciarlo, perciò è importante che sia originale, diverso da quello di altri membri della famiglia (umani e non) ma anche facile da ascoltare, non troppo breve né troppo lungo.

È poi importante usare sempre lo stesso nome, non alternarlo ad altri anche se, lo sappiamo, la tentazione di usare mille nomignoli e diminutivi è forte. Resistete e col tempo imparerà il tono della vostra voce e, ovviamente, saprà sempre distinguere il suo nome e risponderà anche ai soprannomi. Quella del nome è una scelta importante e accompagnerà il nostro cane per tutta la vita, non lo cambiate una volta deciso.

Come scegliere il nome del tuo cane

Come abbiamo anticipato, il nome del cane deve essere facile da pronunciare, non troppo lungo, non perché non lo impari o non lo capisca, ma semplicemente perché così è più semplice e pratico richiamarlo. Per chi pensa che non debba essere nemmeno troppo breve, perché potrebbe confondersi con altri termini di uso quotidiano, come "seduto", "qui", "vieni", non è così: i cani distinguono il tono di voce e sanno benissimo riconoscere cosa gli chiediamo o, appunto, se li stiamo solo chiamando per nome. Certo, se vi viene in mente di dire al vostro cane "sits" per farlo stare seduto e lo avete chiamato "Sits" qualche problema glielo causerete.

Possiamo poi scegliere di ispirarci ai nomi di personaggi famosi, protagonisti di film, serie tv e cartoni animati. Ad esempio, dei nomi molto usati, soprattutto per cani di grande taglia, sono Balto e Beethoven, ispirati rispettivamente al cane eroe e al San Bernardo pasticcione protagonisti degli omonimi film. Anche Nebbia è molto usato per il San Bernardo, come il cane del nonno di Heidi.

Per gli amanti dei film Disney c'è una vasta scelta: Lilli, Vagabondo, Pippo, Pluto, Peggy, Pongo, Macchia, Toby. Per i fan di Futurama e della famiglia Simpson ci sono Seymour e Piccolo aiutante di Babbo Natale (un po' lungo, dobbiamo ammetterlo). E poi ancora Lessie, perfetto per i Collie (del resto il cane protagonista era appunto un "Rough Collie"), Snoopy, Scooby Doo, Rex e Spettro, quest'ultimo molto di moda per i gli appassionati al Trono di Spade.

Un'altra buona idea potrebbe essere scegliere un nome che rispecchi le origini del cane che lo riceverà. Ad esempio, Goku, Sakura, Akira, Kyoko per le razze di origine giapponese, come lo Shiba e l'Akita. Odino e Thor per i cani possenti e forti, ma non necessariamente solo per la stazza, anche per le motivazioni: un Chihuahua, ad esempio, è un signor cane di grande carattere.

Se questi suggerimenti non vi bastano, niente paura: abbiamo raccolto per voi più di cinquecento nomi per cani maschi belli e originali, date un'occhiata e scegliete il vostro preferito!

Nomi per cani maschi con la A

Achille

Aki

Apollo

Arturo

Alì

Argo

Argon

Aron

Aaron

Ayrton

Albino

Alvin

Alvise

Axel

Alex

Auror

Atom

Adam

Alastor

Atlas

Anton

Ares

Aramis

Alfred

Alfredo

Abraham

Abramo

Aiax

Aiace

Amir

Alan

Anemon

Amos

Alexis

Anacleto

Alvaro

Aiko

Apelle

Artiglio

Alan

Aslan

Attila

Arsenio

Archimede

Amleto

Angelo

Nomi per cani maschi con la B

Brandon

Brando

Baloo

Brenno

Babà

Bruce

Bart

Bartolomeo

Bryan

Barron

Bourbon

Beethoven

Baleno

Bolt

Birillo

Balto

Bubu

Bill

Billy

Billo

Bonny

Buddy

Bernie

Buondì

Biagio

Bowie

Ben

Benny

Benjamin

Bob

Bobby

Bolton

Bongo

Bingo

Biscotto

Berto

Biagio

Boris

Black

Blanco

Brownie

Bordeaux

Bruno

Bimbo

Bruce

Nomi per cani maschi con la C

Carson

Cody

Calvino

Casper

Crunch

Candido

Caro

Camillo

Colin

Chuck

Checco

Cecco

Ciro

Cesare

Chester

Cooper

Chico

Chicco

Charly

Cedric

Carlos

Chris

Coco

Caleb

Cupido

Calì

Ciccio

Conte

Celtic

Chow

Nomi per cani maschi con la D

Dakar

Doc

Dylan

Davis

Daddy

Dante

Dexter

Dino

Diablo

Darko

Dream

DJ

Damiano

Damien

Dalì

Duck

Derrick

Dionisio

Dolce

Dimitri

Drake

Duccio

Donald

Donatello

Donato

Diesel

Don

Donnie

Dedalo

Duran

Dennis

Doug

Dean

Dusty

Drago

Dwain

Darren

Darwin

Draco

Nomi per cani maschi con la E

E.T.

Eolo

Elio

Eragon

Ercole

Elmo

Edgar

Egidio

Eros

Ernesto

Egeo

Eliseo

Ebano

Emmanuel

Elviro

Esteban

Eldorado

Ettore

Elvis

Enea

Elias

Enzo

Ennio

Edipo

Ezio

Evan

Nomi per cani maschi con la F

Fred

Frank

Fedele

Figaro

Fulmine

Fido

Felix

Fumo

Frankie

Folletto

Ford

Francisco

Frisky

Fiocco

Furio

Fausto

Felice

Fiore

Nomi per cani maschi con la G

Gaucho

Gringo

Gatsby

Gas gas

Gary

George

Gallo

Giò

Gilberto

Golia

Ghost

Guru

Gianni

Gino

Goku

Grinch

Gastone

Gigi

Gotan

Gandalf

Gaetano

Giulio

Nomi per cani maschi con la H

Heineken

Harry

Hulk

Homer

Habram

Hobbes

Hurricane

Hippo

Holly

Hiro

Hachiko

Nomi per cani maschi con la I

Icaro

Idefix

Iacopo

Igor

Indio

Iago

Italo

Nomi per cani maschi con la J

Jason

Jack

Josua

Jim

Javier

Junior

John

Julius

Jedi

Jerry

Jesus

Joe

Jackson

Jimmy

Jago

Jury

Justin

Jazz

Jambo

Joyce

Jolly

Joker

Nomi per cani maschi con la K

Klaus

Kurt

Krusty

Karl

King

Kyle

Kobe

Kruger

Kraker

Karim

Ken

Kiwi

Kafka

Kiki

Kevin

Kaos

Nomi per cani maschi con la L

Lucky

Loras

Luke

Larry

Lazy

Lord

Lancillotto

Lapo

Lawrence

Lenny

Leonida

Luigi

Lucio

Leo

Leone

Levis

Lamberto

Leandro

Lord

Lynn

Luca

Lukas

Lampo

Loki

London

Lello

Livio

Loris

Nomi per cani maschi con la M

Max

Morgan

Morris

Mike

Mistero

Mambo

Macho

Morfeo

Marshall

Marcus

Marcello

Matthew

Molotov

Modesto

Murdock

Morgan

Mufasa

Mango

Messi

Milo

Marvel

Mistero

Monty

Mysterio

Marlon

Mino

Marvin

Mirco

Manolo

Nomi per cani maschi con la N

Napoleone

Noah

Noè

Nelson

Newman

Narciso

Noland

Nettuno

Niko

Neko

Nero

Nano

Naruto

Nate

Nuvola

Nebbia

Neve

Navidad

Natale

Ninja

Nemo

Nomi per cani maschi con la O

Orso

Orsetto

Otto

Orfeo

Orlando

Oscar

Ozzy

Osbourne

Oreo

Otello

Orwell

Owen

Oz

Olaf

Omero

Nomi per cani maschi con la P

Portus

Piero

Pongo

Picasso

Piccolo

Poldo

Paco

Patrick

Peppino

Pablo

Pippo

Pavarotti

Priamo

Puffo

Puppy

Poppy

Pierino

Peter

Nomi per cani maschi con la Q

Quinn

Quark

Quentin

Qui

Quo

Qua

Nomi per cani maschi con la R

Remo

Roger

Roy

Rossi

Ricky

Rocky

Rino

Romeo

Richard

Rocco

Ross

Ronaldo

Rufus

Rio

Russel

Rudolf

Rambo

Rodrigo

Remì

Rock

Richie

Rudy

Ron

Rum

Robin

Ralph

Raul

Rocco

Rex

Raphael

Ray

Nomi per cani maschi con la S

Shasha

Sandro

Spruzzetto

Samuel

Sansone

Sebastian

Sasà

Scar

Stuart

Simon

Spillo

Scott

Steven

Segugio

Stewe

Sam

Stewart

Sirio

Simba

Sauro

Sugar

Spettro

Snow

Scooby

Svevo

Nomi per cani maschi con la T

Tartufo

Ted

Thin

Teo

Teddy

Terry

Taylor

Toby

Theo

Thomas

Tobia

Tarzan

Tom

Tim

Tato

Timon

Thor

Tyssen

Twix

Tyrrell

Tango

Taco

Tino

Tyson

Totti

Titti

Nomi per cani maschi con la U

Ugo

Uan

Uncino

Ulisse

Usher

Ultimo

Nomi per cani maschi con la V

Voldemort

Valium

Vito

Vasco

Vivaldi

Vittorio

Vladimir

Volton

Vulcano

Vinni

Vox

Nomi per cani maschi con la W

Winnie

William

Win

Wally

Whiskey

Woody

Walker

Wolf

Nomi per cani maschi con la X

Xander

Xavier

Xeno

Xandro

Xeros

Nomi per cani maschi con la Y

Yvan

Yak

Yoan

Yago

Yuppi

Yoghi

Yoyo

Yogurt

Yuri

York

Yasuri

Ying

Yang

Yankee

Yaki

Nomi per cani maschi con la Z