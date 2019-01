Non ce l’ha fatta il bimbo di 11 anni che la mattina di Capodanno era stato trovato, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo nel soggiorno della sua casa, a San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza. A fare la sconcertante scoperta era stato il fratello di qualche anno più grande: era privo di conoscenza nella sua stanza, dove aveva giocato con i videogiochi col permesso dei genitori, ancora con la sciarpa legata al collo ma vivo. La situazione era apparsa sin dal principio disperata e stamattina il piccolo è spirato all'ospedale San Bortolo. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il decesso è avvenuto poco prima delle 11. I suoi organi salveranno altre vite perché i genitori, compiendo un gesto di grande altruismo nonostante l’immenso dolore, hanno acconsentito all’espianto.

Sulla vicenda ora indagano i Carabinieri della compagnia di Valdagno, per istigazione al suicidio. Questo il reato ipotizzato dal pubblico ministero Hans Roderich Blattner. Il magistrato, che non ha iscritto nomi nel registro degli indagati, avrebbe sequestrato il computer nelle disponibilità della vittima. Sullo sfondo resta infatti l’ipotesi della Blue Whale challenge, l’assurdo “gioco” che sembrerebbe provenire dalla Russia: ai partecipanti, sempre minorenni, viene proposta una sfida attraverso una serie di azioni pericolose, sino ad indurli al suicidio. Tra le prove quella che consiste nello strangolarsi fino allo svenimento. Intanto le scuole locali hanno già attivato i procedimenti per organizzare un aiuto psicologico con degli esperti per i compagni di scuola.