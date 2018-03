Aveva spiegato alla madre e alla sorella che sarebbe andata al centro commerciale per fare compere e poi si sarebbe incontrata con loro, ma a quell'appuntamento non è mai arrivata perché sul suo cammino ha incontrato un gruppo di ragazze che l'hanno aggredita e uccisa a botte. Così è morta a soli 18 anni Mariam Moustafa, una ragazza britannica attaccata fuori dall'Int Victoria Center di Nottingham, picchiata e lasciata esanime a terra senza che nessuno intervenisse per salvarla o chiamare la polizia. L'adolescente è stata soccorsa solo successivamente e quindi trasportata d'urgenza in ospedale dove però è morta alcuni giorni dopo senza mai più risvegliarsi.

L'indagine della polizia per ricostruire l'accaduto è ancora in corso ma i detective locali hanno spiegato che, dai primi accertamenti, è emerso che la giovane è stata aggredita da un gruppo di giovani donne nei pressi della stazione degli autobus dove Mariam era giunta per tornare a casa. La 18enne sarebbe stata colpita a più riprese e da diverse ragazze con pugni violenti al volto, poi rincorsa, insultata e picchiata ancora. Gli inquirenti hanno anche fermato una 17enne sospettata dell'aggressione che però è stata rilasciata poco dopo, anche se continua ad essere indagata.

"Abbiamo già verificato alcuni elementi fondamentali ma l'indagine è ancora in corso e stiamo sollecitando chiunque abbia qualche informazione che potrebbe aiutarci a mettersi in contatto con noi il prima possibile" ha spiegato un portavoce della polizia locale, aggiungendo: "Sappiamo che c'erano molte persone alla fermata dell'autobus quando è avvenuto l'assalto e stiamo esortando le persone a farci sapere qualsiasi informazione potrebbe esserci utile".