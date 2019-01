Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un camion mentre andava a prendere l'autobus che l'avrebbe portato a scuola: a causare l'incidente potrebbe essere stata la fittissima nebbia. E' accaduto questa mattina intorno alle 7 e un quarto nel comune di Preganziol, in provincia di Treviso.

Lo studente, che si stava recando a scuola, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali senza accorgersi tuttavia dell'arrivo imminente di un camion. Il conducente, a causa della fitta nebbia, non avrebbe notato il giovane e non è riuscito a fermarsi per tempo, frenando quando ormai era troppo tardi. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono arrivati immediatamente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso. Le condizioni del sedicenne, al momento, sarebbero disperate: è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove lotta tra la vita e la morte. Non è noto al momento se una distrazione da parte del conducente del camion o dell'adolescente possa aver contribuito a causare l'incidente.

L'incidente ha causato disagi al traffico della zona, già in tilt questa mattina a causa del ribaltamento di un camion nei pressi di Montebelluna.