Un incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato la notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, a Vazzola, nella provincia di Treviso. In via Cal di Prade, per motivi ancora da accertare, un’automobile è uscita di strada capovolgendosi all’interno di un fossato. A bordo dell’automobile che si è fermata nel fossato con le ruote in aria c’erano due giovani che, fortunatamente, se la sono cavata solo con un grande spavento e qualche lieve contusione. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, i due ragazzi coinvolti nello schianto sono riusciti autonomamente a mettersi in salvo dopo l’incidente e sono stati poi affidati alle cure dei soccorritori.

L’auto finita nel canale recuperata dai vigili del fuoco – Sul luogo dell’incidente a Vazzola sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Conegliano che si sono occupati anche del recupero del mezzo finito nel canale vicino alla carreggiata. Sul posto anche i carabinieri di Conegliano che hanno svolto i rilievi del caso e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Da una primissima ricostruzione, l’automobile con i due giovani a bordo sarebbe uscita di strada in maniera autonoma, forse anche con la complicità del manto stradale reso scivoloso dopo le abbondanti piogge delle ultime ore nella zona.