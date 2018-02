in foto: Marco Boni, 16 anni.

Sono ore di ansia e di apprensione quelle che stanno vivendo i familiari e gli amici di Marco Boni, 16enne di Riva del Garda, in provincia di Trento, di cui si sono perse le tracce dallo scorso venerdì 16 febbraio. Marco, studente del liceo Maffei, avrebbe dovuto incontrarsi, il pomeriggio della sua scomparsa, con la madre a Tione di Trento, dove vivono i suoi genitori e dove rientra in genere durante il fine settimana, dopo essere andato in palestra o a fare una escursione in montagna. Ma a quell'appuntamento non ci è mai arrivato.

La famiglia ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e su Facebook è stato lanciato un appello dai suoi amici. "Se qualcuno l’ha visto chiami la polizia o scriva qui. Urgente massima diffusione", si legge sulle loro bacheche. L'allarme è scattato intorno alle 21 di venerdì sera. L'ultimo contatto di Marco con il mondo esterno risale alle 14 circa di quel giorno, quando aveva detto ai familiari di volere fare una passeggiata sul sentiero della Pinza. Partito a piedi da Riva, il sedicenne si è probabilmente diretto verso il Bastione e, da qui, ha preso il bivio che porta verso Campi. I familiari hanno atteso invano che il ragazzo tornasse a casa. Inutile anche provare sul suo cellulare, che risulta inattivo dalle 15:30 circa.

Nella palestra che era solito frequentare nessuno l'ha visto e al momento i vigili del fuoco di Riva del Garda, il soccorso alpino e le forze dell'ordine, oltre a mezzi anfibi, un elicottero e cani da ricerca, sono impegnate per trovare il ragazzo. Ma fino a questo momento di Marco non c'è ancora nessuna traccia.