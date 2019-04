“A Torino un uomo, verosimilmente straniero, ha aggredito due poliziotti colpendoli con una sbarra di ferro mentre urlava ‘Allah Akbar'. Portato in questura, ha gridato insulti contro il presidente Mattarella e il sottoscritto”: a denunciare l’episodio è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha dato notizia anche delle condizioni dei due agenti colpiti. “Uno dei poliziotti – così il leghista – è stato ferito alla testa, l'altro alla mano. A loro vanno il nostro grazie e il nostro augurio di pronta guarigione: sto seguendo personalmente la vicenda”. E ancora: “Nessuna tolleranza per balordi e violenti che attaccano le forze dell'ordine”, ha concluso il ministro anche sui suoi profili social. L’episodio sarebbe accaduto in via Cuneo a Torino, all'altezza di alcuni capannoni usati da Esselunga come deposito. L’aggressore è stato fermato e nei suoi confronti, come informa la Questura di Torino, sono in corso le attività necessarie all'identificazione.

I due poliziotti feriti non sarebbero gravi – Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto riportata dal quotidiano Repubblica, i due poliziotti della squadra volanti erano stati chiamati in via Cuneo per allontanare dal retro del supermercato un senzatetto che aveva creato un giaciglio di fortuna e che stava dando problemi. Al loro arrivo l’uomo avrebbe preso da terra una spranga di ferro e con quella avrebbe aggredito i due agenti, colpendoli più volte. I poliziotti – uno appunto è rimasto ferito alla testa e l'altro a una mano – avrebbero comunque bloccato l’aggressore. Poi sono stati accompagnati in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.