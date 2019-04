La terra è tornata a tremate nel Centro Italia: una scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita in provincia de L'Aquila. Il terremoto è stato registrato alle 15.42 con epicentro a Collelongo, come confermato dalle stime dell'istituto nazionale di vulcanologia. La profondità di 15,2 km. La zona interessata si trova in una zona di confine tra Abruzzo e Basso Lazio, tanto che il sisma è stato chiaramente avvertito anche a Frosinone, Sora e Avezzano nella Marsica. Le località entro i 10 chilometri dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila). Al momento non sono segnalati danni a cose o persone, ma tanta è stata la paura tra la popolazione, che soltanto il mese scorso ha ricordato il decimo anniversario del sisma che colpì la città nel 2009.