Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a New York: quanto costa la vacanza nel club esclusivo Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono in vacanza a New York e hanno fatto visita ad uno dei club più esclusivi della città.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono in vacanza a New York con la figlia Giulietta. La nota coppia è arrivata nella Grande Mela da qualche giorno e stanno approfittando del viaggio per girare la città e immergersi nella vita frenetica della metropoli americana, tra locali di tendenza, giri a Central Park e partite di basket al Barclays Center. Dalle immagini condivise sui social è stato possibile ricostruire alcuni spostamenti di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che sono stati anche in uno dei club più esclusivi della città.

Francesca Sofia Novello a New York

Durante la vacanza a New York Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono stati alla Dumbo House. Si tratta di uno dei club solo per membri della Soho House. Dumbo House è il terzo club aperto da Soho House a New York e sorge proprio nei pressi del Brooklyn Bridge Park che si vede nelle stories della famosa modella.

Il Brooklyn Bridge Park

La Dumbo House si sviluppa negli ultimi due piani dello storico edificio Empire Stores di Brooklyn, costruito nel 1860. L'esclusivo club solo per membri è famoso in città soprattutto per la sua terrazza panoramica posta sul tetto da cui è possibile ammirare lo skyline mozzafiato di New York.

Francesca Sofia Novello con la figlia Giulietta in camera

Progettata dall'architetto delle Soho House US, Jess Nahon, e dagli interior designer Staver Kaufman e Candace Campos, la Dumbo House riflette le atmosfere tropicali del Messico e immerge i propri ospiti in ambienti ispirati all'architetto Pritzker Prize, Luis Barragán, con colori audaci e materici. Caratteristica principale della struttura è ovviamente la vista sul ponte di Brooklyn dalla terrazza con piscina.

La vista dalla Dumbo House

Non sappiamo se Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello alloggino proprio alla Dumbo House o in un'altra struttura di New York. Si sa tuttavia con certezza che per accedere agli spazi di questa esclusiva Soho House bisogna essere membri del club privato. A New York la tessera per diventare membri di Dumbo House costa 2.100 dollari all'anno, oltre i 3.200 dollari per accedere.