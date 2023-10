Una nuova attrazione a Gardaland: a cosa è ispirata e quando sarà pronta Gardaland è una delle mete più gettonate in Italia. Recentemente ha annunciato una nuova attrazione per il 2024.

C'è aria di novità a Gardaland Resort. Dal 20 ottobre i visitatori, passeggiando per i viali del parco divertimenti a Castelnuovo del Garda (Verona), potranno scorgere i primi indizi di una nuova attrazione. Per il momento i lavori sono ancora in corso e verranno completati nel 2024. Ad annunciare il nuovo progetto è stata Sabrina de Carvalho, CEO di Gardaland.

La nuova attrazione di Gardaland

Gardaland è una delle mete più gettonate in Italia, con 3 milioni di visitatori e un fatturato di circa 120 milioni annui. L'affluenza è massima soprattutto nei weekend di Halloween e quest'anno i visitatori che si recheranno lì durante quel periodo saranno tra i primi a scoprire un'importante novità: il cantiere di una futura attrazione. La scritta sulla recinzione viola regala già qualche indizio: "Un'antica leggenda di una tribù di indiani d’America".

Il tema della nuova attrazione

Sabrina de Carvalho, CEO di Gardaland, ha spiegato che la nuova attrazione è ispirata alle leggende dei nativi americani. Una storia che è conosciuta da tutti e che potrebbe piacere agli ospiti di ogni età. Gli indiani d'America sono da sempre protagonisti di opere letterarie e cinematografiche, grazie al fascino irresistibile esercitato dalla loro cultura e dalle loro abitudini. Coraggio, altruismo, una forte connessione con la natura e rituali misteriosi, sono solo alcuni degli elementi che rendono così interessante il mondo degli indiani d'America. «Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti» ha concluso de Carvalho.