Un uomo compra l’intero villaggio italiano dove sono cresciuti i nonni emigrati Dalla Scozia alla Ciociaria, Cesidio Di Ciacca ha comprato l’intero Borgo I Ciacca, dove erano nati i suoi nonni emigrati per ridargli nuova vita.

A cura di Clara Salzano

Il Borgo Rurale I Ciacca dopo la riqualificazione da parte di Cesidio Di Ciacca – Credit studio–dna.it

Il Borgo Rurale I Ciacca, a Picinisco, in Ciociaria, è un antico paesino del 1.500 all'interno del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo. Come molti borghi storici d'Italia, piccoli ma carichi di fascino, stava andando incontro ad un lento abbandono da parte dei suoi abitanti fino all'arrivo di Cesidio Di Ciacca, avvocato scozzese nato in un villaggio di pescatori non lontano da Edimburgo, Cockenzie ma di origini italiane. Nonno Cesidio e Marietta lasciarono un secolo fa il piccolo borgo di Ciacca per trovare fortuna nel Regno Unito e ora il nipote ha comprato l'intero villaggio in cui sono cresciuti.

Il piccolo Borgo nel comune di Picinisco

Cesidio Di Ciacca ha otto fratelli ma lui è l'unico che ha ereditato il nome del nonno e probabilmente era nel suo destino quello di tornare alle origini della sua famiglia, in Italia, in Ciociaria. Ogni estate i nonni portavano uno dei nipoti a conoscere i luoghi delle loro origini, a Picinasco, in modo che non si perdessero mai i legami con l'Italia. Quando Cesidio, avvocato e imprenditore scozzese, ha deciso di comprare e ristrutturare una casa proprio a Ciacca non si sarebbe mai aspettato che presto quel legame familiare sarebbe diventato un progetto molto più ampio.

L’albergo diffuso di Borgo Rurale I Ciacca

Da una prima casa alla successiva fino a rilevare e ristrutturare tutto il piccolo Borgo I Ciacca per dargli nuova vita, questo è stato l'impegno di Cesidio e della moglie. Oggi Borgo I Ciacca è un albergo diffuso che accoglie chiunque voglia conoscere la storia della famiglia I Ciacca e dei loro luoghi di origine. Cesidio e la moglie nel tempo non solo hanno recuperato tutti gli edifici del borgo ma hanno avviato un'azienda agricola e vinicola e il loro progetto di recupero ha vinto il primo premio Ursa Award 2015 – Best project for a better tomorrow.