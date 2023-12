Un assistente di volo svela i segreti per sopravvivere a un viaggio in aereo Quali sono i trucchi per affrontare un viaggio a lunga tratta? I consigli di un assistente di volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Tutti i viaggi i aereo possono essere stressanti, ma se la tratta è molto lunga l'esperienza può essere particolarmente faticosa e poco gradevole. Per prepararsi ai voli a lungo raggio in occasione delle festività natalizie, Kris Major, assistente di volo britanni con 24 anni di esperienza ha svelato alla CNN alcuni trucchi per affrontarli.

Quando mangiare

Sulla consumazione dei pasti in aereo ci sono diverse scuole di pensiero, anche in relazione all'orario del volo e alla sua durata. In molti sfruttano il tempo di viaggio per riposarsi e dormire, quindi non approfittano degli snack offerti dalla compagnia aerea. Il consiglio di Major è quello di mangiare prima d salire sull'aereo e mangiare sull'areo se si è affamati.

Portare un cuscino da viaggio?

Secondo Major assolutamente sì. Se la priorità è quella di riposarsi è possibile che il proprio cuscino abbia delle caratteristiche specifiche che lo rendono preferibile a quello offerto dalla compagnia aerea. I kit per il viaggio spesso sono forniti dalla compagnia aerea, ma portare il proprio cuscino, una maschera per gli occhi e una coperta è sempre una buona idea.

Come muoversi su un volo a lunga durata

Quando si fa un viaggio di molte ore queste vengono passate principalmente seduti nella stessa posizione. L'ideale sarebbe alzarsi per sgranchirsi ogni tanto, ma non sempre è possibile. Per questo Major consiglia di muovere anche solo le dita dei piedi.

Quale posto scegliere

L'ideale sarebbe non avere il posto in mezzo perché limita i movimenti e non offre appoggi. Se durante il volo l'obiettivo è quello di dormire allora è perfetto il posto al finestrino, che in genere è il più consigliato. Mentre quello sul corridoio è ottimo per alzarsi quando è necessario.

Come massimizzare il tempo durante lo scalo

Se hai diverse ore prima della prossima tappa del tuo viaggio, potrebbe valere la pena prenotare una camera d'albergo per recuperare il sonno. Major consiglia anche di sgranchirsi le gambe e camminare il più possibile. Se c'è abbastanza tempo per lasciare l'aeroporto e prendere una boccata d'aria fresca, vale la pena farlo.