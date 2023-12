Troppa fila per entrare, la classifica delle attrazioni più criticate: una è in Italia Quali sono i luoghi più criticati a causa delle interminabili file all’ingresso? Nella classifica delle attrazioni che generano più lamentele una è italiana.

Quante volte, nel visitare un monumento, una Chiesa o un museo vi siete trovati spiacevolmente sorpresi nel notare il sovraffollamento in fila? Alcuni luoghi sono particolarmente gettonati tra turisti e visitatori e questo, inevitabilmente, genera code infinite alla biglietteria e agli ingressi. In alcuni casi, questo può scoraggiare: i meno tenaci abbandonano l'impresa e si allontanano, delusi. Ma i veri irriducibili, per nulla al mondo si perderebbero il loro momento dentro il posto a lungo sognato: e così si resta in fila, tra una lamentela e l'altra! Il sito hawaiianislands.com ha analizzato proprio le lamentele delle recensioni scritte dai vacanzieri, in riferimento alle loro attrazioni preferite. Si sono soffermati sui commenti contenenti l'espressione "lunga coda", prendendo in esame un totale di 10,74 milioni di recensioni su Tripadvisor riferite a 100 attrazioni. Nella classifica spicca anche un luogo italiano, che ha conquistato la top three piazzandosi sul gradino più basso del podio.

Quali attrazioni hanno le file più lunghe

La fila dell'iconica Torre Eiffel a Parigi è in cima alla classifica mondiale delle code che generano più lamentele tra i turisti. Il London Eye conquista invece il secondo posto. Spicca sul podio, in terza posizione, il nostro amato Colosseo. La Torre Eiffel vince la medaglia d'oro con ben 4799 menzioni di "coda lunga" nelle recensioni prese in esame. Subito dopo il London Eye londinese ne ha 4756, mentre l'anfiteatro romano "soltanto" 4262.

Segue nell'elenco il parco tematico britannico Legoland Windsor Resort, al quarto posto con 4017 menzioni, seguito dalla Sagrada Familia di Barcellona quinta con 2992 e dall'Empire State Building sesto con 2.842. Dal settimo al decimo posto ci sono invece: Alton Towers Resort (2676), il Siam Park di Adeje (2605), Disneyland Paris (2453) e Universal Studios Singapore (2054). Prendendo in esame le prime 20 posizioni, si può notare la massiccia presenza del Regno Unito: ha in classifica ben 8 attrazioni.

La classifica completa

Torre Eiffel, Parigi, Francia London Eye, Londra, Regno Unito Colosseo, Roma, Italia Legoland Windsor Resort, Windsor, Regno Unito Basilica della Sagrada Familia, Barcellona, ​​Spagna Empire State Building, New York, Stati Uniti Alton Towers Resort, Alton, Regno Unito Siam Park, Adeje, Spagna Disneyland Paris, Marne-la-Vallée, Francia Universal Studios Singapore, Isola di Sentosa, Singapore Torre di Londra, Londra, Regno Unito Victoria Peak, Hong Kong Museo del Louvre, Parigi, Francia Burj Khalifa, Dubai, Emirati Arabi Uniti Thorpe Park, Chertsey, Regno Unito Madame Tussauds Londra , Londra, Regno Unito Chessington World of Adventures Resort , Chessington, Regno Unito Museo Van Gogh, Amsterdam, Paesi Bassi Top of the Rock, New York, Stati Uniti Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, Watford, Regno Unito