Svelati i nomi dei 50 migliori ristoranti al mondo: chi sono gli italiani in classifica Nella classifica World’s 50 Best Restaurants 2023 ci sono cinque ristoranti italiani, uno dei quali in top ten.

A cura di Giusy Dente

Riccardo Camanini, Instagram @ristorantelido84

È stata svelata la World's 50 Best Restaurants 2023. La classifica completa è stata presentata nel corso di una serata tenutasi a Valencia lo scorso 20 giugno, durante la quale sono stati premiati i migliori ristorante del mondo. L'elenco viene stilato ogni anno dal mensile britannico Restaurant, prendendo in considerazione le opinioni di critici gastronomici, chef, ristoratori, esperti del settore.

Quali sono i migliori ristoranti italiani del mondo

Prima di rendere noti i nomi dei cinquanta migliori ristoranti del mondo, sono stati svelati i nomi delle strutture posizionate nella parte bassa della classifica, dal numero 51 al 100. Qui l'Italia ha avuto la prima gradita sorpresa: la presenza dello chef Stellato Enrico Bartolini, che ha debuttato nella posizione numero 85. Un bel risultato per lui, che ha conquistato ben cinque Stelle Michelin in quattro suoi diversi ristoranti: due per quello milanese, una a Bergamo, una a Castiglione della Pescaia e una a Venezia.

Niko Romito, Instagram @nikoromito

Il Belpaese vanta altri nomi nella classifica. In tutto, sono entrati nella nuova World's 50 Best Restaurants cinque ristoranti italiani, anche se purtroppo qualcuno ha perso posizioni rispetto all'anno precedente. Figura tra le prime dieci posizioni Lido 84 di Gardone Riviera dello chef Riccardo Camanini (salito dall'ottavo al settimo posto). Sono poi presenti:

Mauro Uliassi, Instagram @maurouliassi

al 16esimo posto il Reale di Castel di Sangro dello chef Niko Romito (l'anno scorso era 15esimo, dunque ha perso una posizione);

dello chef (l'anno scorso era 15esimo, dunque ha perso una posizione); al 24esimo posto (rispetto al 12esimo del 2022) il Ristorante Uliassi di Senigallia gestito dallo chef Mauro Uliassi ;

gestito dallo chef ; in 14esima posizione Le Calandre di Rubano , ristorante premiato con tre stelle Michelin dello chef Massimiliano Alajmo (nel 2022 era in top ten);

, ristorante premiato con tre stelle Michelin dello chef (nel 2022 era in top ten); in 42esima posizione Piazza Duomo di Alba dello chef Enrico Crippa (che lascia la 19esima posizione conquistata nel 2022).

Enrico Crippa, Instagram @albabycrippa

Qual è il migliore ristorante del mondo

Il migliore ristorante del mondo è secondo la classifica il Central di Lima, che l'anno scorso era in seconda posizione. Conquista dunque la vetta lo chef Virgilio Martinez Véliz: è lui il numero uno al mondo. Seconda posizione per il Disfrutar di Barcellona degli chef Mateu Casañas, Oriol Castro ed Eduard Xatruch. Terzo posto per il Diverxo di Madrid guidato dallo chef spagnolo David Muñoz Rosillo.