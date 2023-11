Quanto costa dormire nella villa di “The Crown” dove Diana e Dodi hanno trascorso una vacanza Il palazzo che viene inquadrato in “The Crown”, la serie sulla famiglia reale è in affitto su Airbnb. Dove si trova e qual è il prezzo per notte.

Ai fan di The Crown non sarà passata inosservata la villa da sogno che appare nel primo episodio della sesta e ultima stagione. La principessa Diana viene invitata con i figli a trascorrere le vacanze nella villa del taycoon egiziano Mohamed Al-Fayed nel sud della Francia. La veduta aerea della residenza al minuto 44 mostra un lussuoso edificio dalle pareti gialle a picco sul mare.

The Yellow Castel si trova alle Baleari, sull'Isola di Maiorca, su un promontorio a Puerto de Andratx ed è in affitto su Airbnb. Tuttavia, la location dove è stata girata la puntata non è veramente il palazzo appartenuto all'ex proprietario di Harrods, né tantomeno si trova in Costa Azzurra, ma è comunque legato a Lady D. Quello che nella serie appare come il luogo che ha fatto sbocciare l'amore tra la principessa e Dodi Al-Fayed ha davvero ospitato Diana Spencer, che vi ha trascorso alcune estati durante l'infanzia, tornandovi da sposata con il principe Carlo.

Quanto costa dormire nel castello di The Crown

Se le residenze reali non sono accessibili al pubblico, la maxi villa è aperta ed è possibile prenotarla per trascorrervi le vacanze. Riservato ai nobili fino a qualche anno fa, il castello giallo è ora in affitto su Airbnb per la modica cifra di 8.500 euro al giorno e un soggiorno minimo di 5 notti, per un totale pari a 42.500 euro. Non esattamente economico, ma l'esperienza è notevole. La suggestiva vista sul mare e le montagne circostanti valgono sicuramente il prezzo da capogiro.

Come è fatta la casa vacanze di Lady Diana

Il palazzo può ospitare fino a un massimo di 14 persone. Si struttura in 7 grandi stanze matrimoniali finemente arredate, ciascuna con bagno en suite. Un giardino lussureggiante dove si trova una splendida piscina e un patio con vista. Oltre ai salotti, sale da pranzo, la sauna, la palestra e l'idromassaggio essendo una proprietà Airbnb Luxe sono disponibili anche opzioni per organizzare i trasferimenti aeroportuali, il pre-rifornimento della casa prima dell'arrivo e le pulizie durante il soggiorno

Dove si trova la villa di Diana e Dodi

La magica villa con vista è accessibile sia via terra che via mare. Pur trovandosi su un promontorio è ben servita da negozi e ristoranti lungo il porto e a soli 20 minuti di macchina dalla città principale dell'Isola di Maiorca, Palma.

