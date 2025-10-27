Quando verrà inaugurato il grattacielo più alto del mondo

Il mondo dell'architettura ha fatto passi da giganti negli ultimi anni e non sorprende che gli edifici iper moderni costruiti in giro per il mondo possano essere considerati veri e propri "gioiellini" del settore. Presto, ad esempio, vedrà "la luce" una delle costruzioni più attese degli ultimi tempi, il grattacielo più alto al mondo. Dopo una pausa di 7 anni nei lavori, verrà finalmente portato a termine, ospitando hotel di lusso e una terrazza panoramica: ecco dove si trova e quando verrà inaugurato.

Quanto sarà alto il Jeddah Tower

Si chiama Jeddah Tower ed è il grattacielo futuristico progettato per essere il primo edificio al mondo a superare il km di altezza. Sorgerà a Gedda, in Arabia Saudita, e con i suoi 1.000 metri è destinato a essere da record, tanto da surclassare anche l'attuale leader del settore, ovvero il Burj Khalifa di Dubai. I lavori per portarlo a termine sono appena ripresi dopo ben 7 anni di pausa: a causa di alcuni problemi finanziari (primo tra tutti l'arresto del presidente del principale appaltatore), erano stati interrotti bruscamente, lasciando l'edificio incompleto. Ora, però, le cose sono cambiate e presto il progetto da ben 20 miliardi di dollari verrà completato, dando una forte impulso allo sviluppo economico della Jeddah Economic City.

Jeddah Tower

Come sarà il grattacielo più alto al mondo

Stando alle stime, la Jeddah Tower progettata da Adrian Smith + Gordon Gill Architecture verrà completata entro il 2028. Come sarà? In cemento armato e acciaio, rivestita in vetro, e con una sagoma affusolata su 3 lati, così da ridurre i carichi di vento sulla sommità. Si tratterà di una torre a "uso misto", dunque i suoi 168 piani ospiteranno sia appartamenti privati super moderni che uffici futuristici, oltre che un hotel extra lusso firmato Four Season. La terrazza in cima al grattacielo, inoltre, sarà il ponte di osservazione più alto del mondo, mentre al 157esimo piano ci sarà una terrazza panoramica con vista mozzafiato su Jeddah e sul Mar Rosso. Non mancheranno gli ascensori, in tutto ce ne saranno 56, che riusciranno a percorrere fino a 10 metri al secondo.